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「台東紅烏龍」品牌重生　鹿野6茶園為示範亮點店家

▲台東紅烏龍老店新生暨新茶季活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東紅烏龍老店新生暨新茶季活動開跑。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府今年打造區域茶品牌「台東紅烏龍」，輔導6間鹿野地區茶園作為示範亮點店家，並於2日舉行記者會。副縣長王志輝提到，希望透過環境空間升級，提升縣內茶產業業者的服務品質，搭配一連串紅烏龍系列活動，創造茶區整體的休閒旅遊氛圍，帶動紅烏龍茶產業發展，讓更多民眾認識台東專屬的茶文化。

今日上午於鹿野高台厚生茶園舉行「台東紅烏龍老店新生暨新茶季活動記者會」，公布6家「老品牌、新樣貌」的特色茶店示範亮點營造與改善成果，包括老王茶舖、厚生茶園、博雅齋自然茶園、碧蘿園茗茶坊、新元昌紅茶產業文化館及女兒不懂茶，並展開為期30天的「台東紅烏龍『新．茶季』」系列活動。

副縣長王志輝表示，紅烏龍茶是台東最具特色的產業之一，近年在各方推動下在茶飲市場漸露鋒芒，無論是現泡飲用或加工伴手禮等都受到消費者喜愛。為了延續傳統品牌、再現新生，並行銷推廣「台東紅烏龍」讓更多人認識，今年特別輔導6家特色茶店進行示範亮點營造與改善，透過店家改造提供前來鹿野的遊客更舒適、更親切的品茶環境，為遊客來鹿野找茶小旅提供新鮮感，用一壺茶的時間，享受專屬台東的「慢經濟」。

同時，王副縣長同時在現場宣布一個令人振奮消息，就是6月份開始，用Google trend 搜尋關鍵字「紅烏龍茶」的熱度趨勢變化，已經明顯超越「阿里山茶」，表示近年在縣府及各方藉由各項計畫的產業輔導與措施，在市場上已有很好的迴響。

財政及經濟發展處指出，除了今年6家店家的改造成果，自8月2日至8月31日止與18家紅烏龍茶業者合作舉辦「新．茶季」系列活動，邀請大家一同參與，見證台東紅烏龍茶產業的轉變與新生，活動包括在厚生茶園側邊空間設有「老茶館新生展」特展，展示6家店家改造成果；另舉辦新茶上市品茗會、新生封茶禮及新茶市集，也配合微光集及金崙海洋音樂會擺設紅烏龍攤位等。

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