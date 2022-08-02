七夕性病高峰期來了！23歲男無套一夜情　爽完7天尿尿灼熱痛爆

▲七夕情人節將屆，南投縣衛生局籲主動愛滋自我篩檢保護伴侶。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者高堂堯／南投報導

4日就是農曆7月7日暨七夕情人節，23歲年輕男子「小馬」藉由交友軟體認識女子「小愛」，2人迅速發生一夜情，卻沒有戴保險套；但小馬一週後開始出現小便灼熱感、疼痛，硬著頭皮到泌尿科求診，向醫師支吾陳述症狀，懷疑陰莖「有長東西」，醫師見狀直接問道：「是不是有跟別人發生性關係，沒有戴保險套？」小馬也坦承不諱。

南投縣衛生局據衛福部疾管署統計指出，每逢情人節或連假過後，梅毒、淋病、愛滋病毒患者就有增加趨勢，特別是血氣方剛的年輕族群，大多數都容易忽略，甚至不在乎不安全性行為可能讓自己性病上身，遑論認識性病的嚴重性、做好事前保護工作，將病毒一傳再傳給許多「一夜情人」。

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衛生局長陳南松呼籲，不分性別都該為自己及親密伴侶健康著想，有性經驗者至少應進行1次愛滋篩檢：若進行性行為時常未採取保護措施，如戴保險套，每年至少應進行1次愛滋篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病者），建議3至6個月就要篩檢1次。

▲七夕情人節將屆，南投縣衛生局籲主動愛滋自我篩檢保護伴侶。（圖／南投縣政府提供）

衛生局提醒，衛福部疾管署於109年就推動「在家愛滋自我篩檢計畫」：民眾可前往實體購買服務通路或自動服務機設置點，毋須具名、只需支付200元就可取得篩檢試劑；全縣實體購買通路有弘昌藥局、虎山藥局、健泰藥局、集成藥局、竹山福倫藥局、家禾藥局，設有自動服務機通路者有埔基醫院、竹山秀傳醫院及埔里鎮衛生所。

衛生局說明，在家完成篩後至自我篩檢試劑網頁（https://reurl.cc/Ql4a0），登錄篩檢結果，即可領取兌換券、再兌換一劑免費試劑；民眾也可透過縣府衛生局網站的「愛滋病毒匿名篩檢系統」(http://www.ntshb.gov.tw/Default.aspx)，免掛號即可匿名預約免費愛滋病毒匿名篩檢，或撥打防疫專線049-2220904洽詢。