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社會 社會焦點 保障人權

砸毀綠島石朗海域「4座足球場」珊瑚　縣府重罰廠商15萬勒令停工

▲下錨砸壞綠島珊瑚罰款15萬勒令停工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲下錨砸壞綠島珊瑚罰款15萬勒令停工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對工程船錨鍊連續破壞綠島珊瑚礁事件，台東縣政府農業處表示，廠商破壞後，縣府依照漁業法已開出第1張新台幣3萬元罰單，並要求施工廠商到綠島與潛水業者、生態人士討論出可行的施工區位與方法後，才能施工，結果廠商未經許竟然再犯，縣府於是再開出15萬元最重罰鍰並勒令停工。

台東縣府農業處長許家豪指出，縣府第一時間已要求廠商即刻停工，但28日時，發現該廠商施工船機，又再度前往綠島欲行施工，已強烈要求廠商原船返航，並請求海巡單位出動海巡艇前往戒護，縣府也會嚴格監控海域狀況。

許家豪強調，目前已針對廠商兩度開罰3萬、15萬，並勒令停工。另外，農業處已排定4日在綠島召開說明會，邀請鄉公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求該廠商負起生態復育的責任。

另外民進黨台東縣黨部主委簡維國也對此發聲指出，台東縣政府在規畫階段，就應該調查該施工水域的珊瑚生態分布；在招標時也應挑選有能力維護生態廠商，發現生態破壞應立即調查處理開罰則罰、要求改善。台東縣府沒有好好保護台東的天然資源令人痛心。

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