2022台東慢食評鑑結果出爐　31店家串起土地、農業與飲食文化

▲慢食三星_M'LOMA。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年邁入第4屆的2022台東慢食評鑑，經過書面審查、初審、複審3階段，並經8位專業評委實地到訪店家進行評鑑，評選結果出爐，共選出知名餐廳Sinasera24等31間最具指標性的台東慢食星等店家，以料理串聯起土地、農業與地方飲食文化的慢食餐廳。

台東縣政府表示，2年一次的台東慢食評鑑已邁入第4屆，為維持前3屆高品質與聲譽，縣府特別邀請徐仲、高靜玉、簡國書、王嘉平、王琴理、鄭畬軒、葉杏珍、王南琦等8位專業評委，為各方饕客精選出台東最具代表性店家。

農業處指出，2022年第4屆台東慢食評鑑結果Sinasera 24、漁采時令料理、M’LOMA獲得評審高度肯定，榮獲3星殊榮。位於長濱南竹湖的Sinasera 24，在地方生產系統的穩定支持下，將餐盤化為畫布，描繪長濱大地的光線、色彩與氣味。漁采時令料理不斷探索台東的山、海、田、野，透過和食的細膩調理，將農漁采風化為餐桌上一期一會的美好風景。M’LOMA則在每一道餐點中訴說著關於在家鄉海岸河口成長的故事，將想家的心情化為精彩料理。

榮獲慢食2星肯定的共有11間店家：日出禾作、艾蘭哥爾咖啡、烏尼囊多元文化工作坊、力卡珈琲、台東有知鳥、恰比兔子、幸福食堂、拉勞蘭小米工坊、Tanya’s泰食餐桌、痴愛玉、飴屋(台東)。無論是精彩演譯農人/廚人/咖啡師多重身分，或將當季食材化為發酵食與保存食，或以在地食材創作異國料理，以台東原生種食材訴說部落傳統文化。



慢食1星店家，則有竹湖山居、曬穀場話桑麻工坊、旗遇海味、野室、巧本味蔬食人文料理、南島咖啡部落廚房、池上好店、宏昌客家菜館、黃媽媽客家手作小館、達興山號、河堤パン時光共11間店家。料理人們選擇友善漁法捕獲的新鮮食材，烹調當期剛剛收穫的池上新米，將山裡的野菜、山林香料融入餐桌，用心傳達台東產地餐桌特色。明日之星則有眺港Café、芙瀨實驗廚房、茶田關舍、後面那間餐坊、青山農場、草民共6間店家，料理人認同慢食且有意持續發展，未來深具潛力。