台東新良濕地淨溪淨川　清出近107.85公斤垃圾

▲環保局今攜手水環境巡守隊新良濕地淨溪淨川。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局於1日號召台東縣水環境巡守隊約40人，一同前往台東縣鹿野鄉新良濕地進行淨溪淨川活動，半天時間共清理出107.85公斤垃圾，環保局呼籲縣民即遊客到風景據點遊玩時，垃圾不亂丟，共同維護台東美好的環境。

台東縣政府表示，鹿野鄉的新良排水人工濕地，具有淨化水質以及生態展示和教育推廣等功能，鄰近二層坪水橋還可以遠眺月世界，是鹿野地區新興的觀光親水公園，美麗景點的周遭環境是需要靠大家共同努力維護，除透過政府單位及水環境巡守隊提供乾淨的河川給大家遊憩，也期望更多民眾一同加入參與，為河川生態環境盡一份力。

環保局說明，因熱氣球嘉年華活動，每逢暑假期間鹿野鄉皆會湧入大量遊客，帶來了人潮也產生了許多垃圾，為維護台東乾淨幽美的景色，特別號召水環境巡守隊至新良濕地周遭淨溪淨川，由在地的鹿野水環境巡守隊帶領，在炎熱的夏日每個隊員一早揮汗努力下，清出約107.85公斤垃圾，其中玻璃10公斤、寶特瓶1.5公斤、鐵鋁罐0.25公斤、塑膠1.1公斤、一般垃圾95公斤。參與活動的鹿野水環境巡守隊隊員指出，很高興參與這次的淨溪活動，自己能盡點力量，維護新良濕地周遭環境，下次若還有淨溪活動一定會再次參加。

環保局呼籲，歡迎遊客來台東遊玩享受特有的風景人文，別忘了隨手帶走自己製造的垃圾，只留下美好回憶，一同維護河川及河岸生態環境，守護河川你我有責，讓台東美好的優質環境能夠永續。