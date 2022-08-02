北市消防員陳屍老舊旅社　最後身影曝！窒息死亡家屬不解剖

記者陳雕文、邱中岳／新北報導

新北市三重一間老舊旅社1日驚傳男子死在房內，救護人員到場查驗身份，發現是同仁趕緊回報！警方在現場調查，死者面朝下倒臥地面，身穿黑色緊身橡膠衣，雙手被上銬還沾有血跡，且頸部套著項圈，頭部則是被皮革頭套包覆，嘴巴也被塞住，確切死因仍待調查。

▲北市消防員陳屍新北三重一間老舊旅社內。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，死者是在北市服務的34歲陳姓消防員，育有3歲女兒及1歲的兒子，服務7年多沒有重大缺失，在隊上表現良好，交友狀況也正常，突然傳出惡耗令眾人驚訝又難過，消防局將協助家屬處理後事。

▲救護車抵達畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，陳屍地點是經營超過30年的旅社，室內沒有監視器，調閱路口相關畫面，發現陳男獨自進入旅社後，沒有其他人進出；員工向警方表示，陳男到了退房的時間卻不接電話也沒離開，因此前往關心，嘗試開門發現房間的內鏈上鎖，直覺有異撞門而入，果然發現倒地不起的陳男，趕緊報案。

▲▼陳男走進旅館前的最後身影。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，陳男身穿黑色橡膠衣、生殖器上套有按摩器、雙手被上銬卻拿著剪刀，警方發現，陳男頭部被套住，且頭套上有兩條皮帶纏繞，而其中一條已被剪斷，在陳男身旁的紙箱中還有假陽具以及潤滑液等情趣用品。

警方根據現場跡證，研判沒有外力介入，此外，警方在屋內未發現任何藥物，而死者也無相關病史，身上也沒有明顯外傷；稍早檢察官相驗初判死亡原因為「窒息」，家屬無意見決定不解剖。