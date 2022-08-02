獨／廖老大截圖打臉「狂說5次不合規定」　騎樓加盟主拜託通融

記者許權毅／台中報導

賽車教父廖老大與飲料店加盟主黃男，因「騎樓擺店面」一事隔空交火。廖老大秀出輔導員與黃男對話自清，表示7月13日就不斷要求黃男改善，並直接拒絕營業，表明「不符合開店規範」，而27日廖老大等人到店了解狀況後，是黃男求廖老大先讓他進行「培訓上課」，還要求通融，並承諾後續會改善店面格局。廖老大官方認為黃男混淆視聽，把上課與開業混為一談，再次聲明「僅先同意上課非開業」。

▲廖老大拿出截圖自清，團隊從7月13日起就向黃男索取改善後照片，但黃男未完成早已告知不得營業。（圖／廖老大團隊提供）

廖老大官方回應，因上課梯次最後一批就是7月29日，先前有向加盟主公告，若沒到總店培訓，將在8月6日「強制退加盟」，黃男因店面不符合規定，還跟輔導員透過通訊軟體不斷溝通，5次都被輔導員以「不符合規定」回絕。

官方秀出聊天紀錄自清，強調從7月13日起就不斷跟黃男說明，對方始終沒有提供完整的裝修照片，才沒有安排黃男到總店培訓，黃男還要求要「通融一下」。直到27日黃男邀請廖老大到店參觀，黃男還當面求廖老大先讓他培訓，以免遭強制退加盟，最後廖老大才允諾先讓黃男上課，再進行調整。

▲廖老大與黃姓加盟主各說各話，疑似溝通產生誤會。（圖／記者許權毅拍攝）

黃男今日上午出面受訪表示，27日當天廖老大一行人都有看到設備擺在騎樓，「若沒有許可，怎麼會讓我去上課培訓」，也說「廖老大從頭到尾都知道」；廖老大則強調，當天就是告知黃男在店外不符合規定，觀感不好也會影響大家，加上可能還有衛生問題，並未同意營業。

▲廖老大與鐵粉加盟主因加盟事宜溝通不良隔空交火。（圖／廖老大團隊提供、記者許權毅攝）



廖老大也在臉書回擊黃男「佔用騎樓違規營業這是事實，有什麼好狡辯，此人心機太重，還在直播宣稱廖老大認同他的泰國佛牌，已警告對方，也才沒答應可以佔用騎樓營業」，直呼什麼樣的人都有。目前廖老大官方將從「退36萬或輔導到合法區域」擇一，希望解決這場爭端。