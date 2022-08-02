便當7菜1飯55元！菜色曝光　網暴動求地址：台北大概貴３倍

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名網友日前在臉書分享一張美食照並表示，在素食店買了7樣菜加1碗紫米飯，竟然只要55元，老闆根本就是就是天使。文章公開之後，網友們也紛紛留言敲碗求地址，「在哪裡啊？我也要買」、「這太扯，台北價錢大概是3倍」、「這種價格我都懷疑老闆是超有錢人，不缺錢就是做身體健康的」。

▲原PO買的便當，7菜1飯只要55元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，買了一份素食便當，挑選7樣配菜，包含海帶、豆腐、青菜等等，再加上一碗正常份量的紫米飯，便當盒塞得滿滿的，竟然只要55元，「（老闆）根本是天使啊！」

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文章公開之後掀起網友熱議，「便宜！在我這邊要上百元」、「超便宜，我每天買都破150元」、「這餐秤重至少150元以上」、「我住鄉下，這樣最低也要65元」、「我在楠梓，隨便夾幾樣菜跟肉就90元了」、「這太扯，台北價錢大概貴3倍」；也有人半開玩笑表示，「這種價格我都懷疑老闆是超有錢人，不缺錢就是做身體健康的」、「這老闆是出來做身體健康的」、「老闆越做房子越少」。

還有許多老饕留言詢問地址，很快就有眼尖的當地人認出，這家素食店位於台南市東區，便當7樣菜一份55元，也有賣炒飯、湯飯、燴飯、炒麵、藥膳等等，價錢大約落在50元至65元之間，湯類一碗都是15元至25元（外帶價格不同），便宜、大碗又美味，很多當地人都是從小吃到大。