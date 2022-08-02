開到沒油駕駛下車推到滿頭汗　她免費幫買20公升汽油原因超暖

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名爸爸日前在臉書PO文聲稱，因為開車開到沒有油，只好在大太陽底下推車，沒想到遇到一名23歲的熱心女子出手幫忙，對方不僅幫忙推車，還找來桶子去買汽油，最後送上2瓶飲料，理由是她也曾經因為沒油卡在路上受到幫忙，「我會把感恩的心傳遞下去的！」

▲女子還送2瓶飲料給原PO。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，出於某些原因他的車子沒油卡在路上，只好在大熱天中揮汗推車，推了一段路之後，一名熱心女子上前詢問車子是故障還是沒油，得知是沒油之後，馬上請他先把車子推到前方陰影處，接著跑去找桶子買汽油，過沒多久就帶著一桶20公升汽油回來，毫無計較花費讓他趕快把油加到車子的油箱。

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更讓原PO感動的是，女子還另外買了2瓶飲料給他，說是剛剛推車很辛苦要補充水分，兩人小聊了一下，原來對方家裡經營機車行，也曾經因為車子沒油卡在路上受到他人幫助，所以想把這份愛心傳遞下去，「非常感謝88年次女孩曾經受人點滴，湧泉回饋在我身上，希望我也有機會回饋他人。台南人感受到台南人的熱情相助！激動感恩的人不會失禮數，我會把感恩的心傳遞下去的！」

文章公開之後，網友們紛紛留言大讚女子的善心，「善的循環」、「這文有淚卻不廢」、「女孩也太優」。還有一名女網友分享自己的經驗，稱讚台灣真的還是有很多樂於幫助他人的好心人，前陣子她跟老闆出去工作，半夜回家時車子壞掉，兩人努力想把車推到路邊的停車格，一名開白牌計程車的帥哥見狀，馬上過來幫忙推，「真的非常感謝他的幫忙啊！不然我可能會當場虛脫。」