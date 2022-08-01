三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」芭比Q了　下秒網笑爛

記者周亭瑋／綜合報導

新北市三峽大豹溪昨爆發鬥毆事件，16名男子拿石頭互相攻擊，女生則在中間試圖阻擋，畫面曝光後，引來上萬網友朝聖，還有人眼尖發現，一名金髮男不小心打到女友，後來卻躺在地上討拍，爆笑插曲再度掀起熱議。

目擊網友在「爆廢公社」PO出影片，他31日攜家帶眷到山上避暑，怎料竟碰上大亂鬥。只見兩方人馬不斷叫囂，拳打腳踢、丟擲石頭樣樣來，同行女伴則擋在中間勸架，一旁更有不少戲水民眾圍觀。

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▲金髮男不小心丟到女友。（圖／翻攝自爆廢公社、記者周亭瑋製圖）

不僅如此，一名眼尖網友看影片時意外發現亮點，在12、13秒時，有位金髮男丟出石頭時，不小心打到擋在前方的女友，女友被打中後痛得護住頭，隨後又繼續勸架。

緊接著，男子不知是沒踩穩，還是反作用力往後倒，大幅度摔向後方，痛得他遲遲起不了身，同時也一手掩著頭，模樣似是痛苦；而女友見狀立刻上前，摸著他的頭幫秀秀，讓人忍不住笑虧，「還裝死」、「打到自己人了」。

▲女友最後還愛的秀秀。（圖／翻攝自爆廢公社、記者周亭瑋製圖）

另外，也有不少人注意到，橋上的紅布寫著「垃圾集中區請往右移動」，不禁嘲諷直呼「麻煩全到垃圾集中區集合」、「垃圾集中區在旁邊啦還不過去」、「人類的起源：石器時代」、「垃圾集中區不是在這兒啊！各位走錯了吧」。

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