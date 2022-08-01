天兵妹將「1物品」放進微波爐加熱　網崩潰：拜託妳離開廚房

▲原PO將蓋子一起放進微波爐。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

實習記者楊欣倫／綜合報導

許多人家中都會備有一台微波爐，可以快速將食物加熱，是生活中重要的幫手，不過使用時也有安全事項要注意。近日一名網友發文表示，她把食物放進「可受熱」的保鮮盒後，拿去微波爐加熱，想不到蓋子變軟了。貼文曝光後，引發網友熱議，「蓋子要打開啦」、「怎麼會覺得塑膠可以微波」、「蓋子不能微波我以為是基本常識」。

一名網友於《爆廢公社》發文表示，她想將冰的豆腐加熱，但家裡只有微波爐，於是將豆腐放保鮮盒裡，並蓋上蓋子放進微波爐加熱，沒想到拿出來一看蓋子竟然變軟了，不是可受熱嗎？

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此貼文引發網友熱烈回應，「可受熱的是玻璃不是塑膠啦」、「沒燒起來真的是老天保佑」、「拜託妳離開廚房」、「微波的時候塑膠蓋要拿開是常識」、「不會用微波爐拜託不要用！很危險」、「可受熱跟可微波是不一樣的」、「感覺妳是地獄廚房的一員」、「還好沒燒起來」。

▲超商微波食品的器皿可以加熱。（圖／記者曾筠淇攝）



事實上，並非所有塑膠製品都不能微波，像是超商微波食品所使用的器皿若有標示「微波安全」就是可微波的；至於普通塑膠容器若加熱太久的話，會有明顯融化的風險，就算沒融化也會散發毒素影響健康。

此外，不能使用微波爐加熱的還有帶殼的雞蛋，因為雞蛋內部膨脹速度快，水蒸氣無處發洩造成蛋殼破裂而爆炸的情況；微波爐的加熱方式會讓金屬自燃，所以金屬餐具和鋁箔紙也不行；紙質物品放入微波爐也容易起火；含水量高的水果加熱時會產生大量蒸氣，有可能會產生爐內爆炸的狀況。