便當炒青菜「幼蟲到蛹」全集齊！她一問傻了：老闆娘說是薑絲

▲原PO看到超肥大菜蟲，瞬間反胃。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

網搜小組／鄺郁庭報導

「從幼蟲到蛹一次滿足！」一位女網友日前在臉書「●【爆廢公社】●」表示，她在某間燒臘店用餐，要吃炒青菜的時候，仔細一看卻傻眼，因為裡面不只有超肥的大隻菜蟲，旁邊還有蛹。青菜裡有菜蟲難免，讓她傻眼的是，老闆娘卻堅持那是「薑絲」。照片一出，其他人也看呆，「根本沒洗吧？」

這位女網友貼出照片，只見一片綠油油的炒青菜中，赫然出現菜蟲和蟲蛹，她就吐槽，「從幼蟲到蛹一次滿足，當地名菜：蟲肉炒菜」。更無言的是，「老闆娘說這是『殭屍（薑絲）』，一開始還不想退我錢」，最後原PO還直嘆「沒有把下面的挖出來排整齊太可惜，因為當時已經要吐了」，言下之意，似乎底下還有更多菜蟲。

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▲老闆娘聲稱那是薑絲。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

看到照片後，不少人都被肥碩的蟲蟲驚呆，「還以為是生態箱」、「誰把他兒子的自然觀察作業煮了」、「怎麼沒挖出來排個蛻變進化圖」、「吃個飯能上生物課，賺到了」、「這生態太完整真的很母湯」、「大家來找蟲的一生，請圈起來。」

也有網友認為，有菜蟲無傷大雅，但這看起來，可能菜根本沒洗過就很不OK，「薑絲……我還大蒜勒」、「一隻我可以接受，一家族就誇張了，到底有沒有洗菜」、「已經無法用噁心行容了」、「菜蟲吃下去雖然不會怎麼樣，但是看到一整排的，真的會吃不下」、「這菜應該是只過水，沒洗。」