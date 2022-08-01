他喝飲料消暑見「8個字」反冒火　1700人笑翻：跟它拚了

▲原PO看到這「1行字」瞬間冒火。（圖／翻攝自臉書社團／爆廢公社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

炎炎夏日買瓶透心涼飲料消暑又開胃。不過一名網友表示，他買了一瓶飲料看到包裝上的一行字後，不但沒有消暑反而更火，覺得有種被挑釁的感覺，讓不少有類似經驗的網友直呼，「跟它拚了！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，有飲料品牌推出抽獎活動，「熱熱的天，喝瓶飲料是件令人非常開心的事，直到我看到了這串字...」直言他一撕開密封口卻發現上頭寫著「中獎秘訣再買一瓶」，讓他有種被嗆的感覺，反而「看了更火」。並附上密封口照片及兩個Hashtag「看了更火、它在嗆我」，足見原PO真的「火冒三丈」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲密封口寫著「中獎秘訣再買一瓶」。（圖／翻攝自臉書社團／爆廢公社）

貼文一出吸引了不少同樣「被嗆」的網友，「誓死不被嗆，再去買一瓶，買到中為止」、「再一瓶，更清涼#退肚內火」、「買兩瓶跟它拚了」、「我買了六瓶被嗆三次、另外三個都是呀～（我都懷疑有沒有其他的字）」、「嗆蝦小啦！老子馬上再買一瓶」、「超嘲諷的啦！乾！只好再買一瓶」、「傷害不大，侮辱性極強，挑釁意味十足」、「這個的人一定很會情緒勒索，看了真不爽」。

根據該飲料的官方臉書指出，密封口上若出現「天」、「呀」、「中」、「頭」、「獎」、「了」6個字，集滿即可兌換66,666元獎金，集齊「天」、「呀」、「中」、「獎」、「了」5個字可兌換500元禮券，僅有「中」、「獎」、「了」3個字則可兌換100元禮券。