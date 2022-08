裴洛西訪台　蔣萬安喊「中華民國主權獨立」：本來就可接待國際友人

記者崔至雲/台北報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)近日率團展開亞洲行,外傳裴洛西一行人最快在今(2日)晚間訪台,並過夜1晚,會晤台灣高層。對此,國民黨台北市長參選人蔣萬安表示,中華民國主權獨立,本來就可以接待邀請國際友人前來,台灣也將永遠是美國在亞洲建立民主聯盟的堅實夥伴。

▲蔣萬安。(圖/記者崔至雲攝)

斐洛西傳今晚訪台,卻遭到中國大陸文攻武嚇警告。蔣萬安稍早受訪時表示,他還沒收到相關通知,如果有確定的行程會慎重評估規劃安排,但他強調,中華民國主權獨立,本來就可以接待邀請國際友人前來,這次的行程也代表人民的國會相互訪問。

蔣萬安說,但斐洛西訪台,若中共過激反應是沒有必要,對兩岸關係區域局勢沒幫助,也希望相關單位慎防周邊軍事緊張升高,也呼籲國人給國軍支持。

蔣萬安受訪時最後也用英文向斐洛西表示歡迎,As a member of the Legislative Yuan, I affirm the continued exchange between elected bodies of democratic nations. Speaker Pelosi’s visit to Taiwan reflects the solid US-ROC relationship that is built upon decades of continuous cooperation. Taiwan will always be a strong partner to foster democratic alliance with US in Asia.

