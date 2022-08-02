廈門航空突宣布「調整福建地區航班」　陸網狂留言「給軍機讓道」

▲ 廈門航空突宣布「調整福建地區航班」。（圖／翻攝廈門航空）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸廈門航空2日上午突然宣布，受福建地區流量控制影響，廈航對8月2日部分航班進行調整。由於美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台，解放軍又多次警告「絕對不會坐視不管」，許多大陸網友都猜測廈航的航班調整並不單純，可能與台海緊張情勢有關聯。

▼網友湧入航班停整公告的新聞下方留言，認為真正原因是「要給軍機、導彈讓道」。（圖／翻攝微博）



裴洛西亞洲行可能訪台的消息傳出後，中國大陸就不斷發出警告，大陸外交部發言人趙立堅1日更在記者會上指出，再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管，「大家拭目以待！」

同時，解放軍1日晚間也宣布在南海等多個海域進行軍演，禁止船隻駛入相關區域。解放軍東部戰區更在微博上發出軍演的影片，強調「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！」

也因此，廈門航空2日上午突然宣布航班因「福建地區流量控制影響」進行調整之後，許多網友都認為背後原因並不單純，可能與台海緊張情勢有關，更有人湧入相關新聞下方留言，「大家都懂！讓道給導彈！」「軍機出動，給軍機讓道！」「不會真的要出發了吧？」