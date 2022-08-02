開戰能撐多久？他問「台人能像烏克蘭勇敢打仗嗎」　網答案超一致

網搜小組／劉維榛報導

不畏大陸警告，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計今（2）日晚上10點抵台，讓兩岸軍事神經更為緊繃。對此，一名網友直呼，「真的打仗，台灣人會像烏克蘭那樣勇敢嗎？」文曝光後，眾人一致回應，「我一定不會上戰場，放心！」至於真的開戰「台灣能撐多久」的話題也被翻出來討論。

▲裴洛西預計今晚訪台。（圖／達志影像／美聯社）



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一名網友在PTT的Gossiping板上表示，「裴洛西真的來了， 表示美國就像支持烏克蘭一樣支持台灣，但美國也批評台灣人兵役太短，如果中國真的打來了，台灣人能像烏克蘭人那樣勇敢打仗嗎？」

文章曝光後，網友一致現實坦言，「不會，難道你的房子要降價賣？」「烏克蘭還可以從陸路跑，台灣要怎麼跑」、「老百姓除了抵抗，還有別的選擇嗎」、「 忙著賣房，房子要更貴了，誰打戰」、「我一定不會上戰場，放心」、「我的話不會，有心的加油」、「其實就看開打前的情緒醞釀...一些高官跟權貴先跑的話，可能打不太起來」、「叫立委衝前面啊」。

另說起2月烏俄之戰，當時就有網友討論《烏克蘭撐2天「台灣開戰撐多久？」 網：說空襲打爛一律軍盲》，該網友表示， 「烏克蘭戰力輸台灣一名，不過面對世界第二的俄羅斯，戰爭打兩天看起來就要結束了，我們有台灣海峽隔著，大概可以撐多久？有辦法撐到美國來救援嗎？」

網友說，「我覺得中國真的打來就是已經計畫好要速戰速決，不讓美國有來救援的機會，不然美國一來救援，戰事就會拖很久，對中國一定大不利，還要防邊境被印度侵犯，所以不能速戰速決也是中國不敢打的原因吧？」

其他網友則回應，「說空襲可以打爛的一律認證軍盲」、「只有軍盲才會相信能速戰速決，對岸集結時早就被看光光，台灣也會動員起來應對防禦」、「中國打台灣只有佔領，佔領就要先集結，集結在福建，台灣就先下手為強轟了」、「美國只要源源不絕，提供台灣飛彈武器就夠了」。

▲圖為F16戰鬥機。（資料照／記者林敬旻攝）



事實上，高齡82歲的裴洛西於1日展開亞洲行，2日晚間10點20分飛抵台灣松山機場，此行訪團約20餘人，隨後直接入住君悅飯店，3日上午將拜會立院藍綠黨團、並會晤我政府高層會，當日中午前後就會搭機離開。

據《三立新聞網》報導，一位與美國政壇關係甚好的知情人士指出，裴洛西一直來她都很堅定自己立場，並把台灣列在這次亞洲行行程裡，而她之所以會來台，就是為了表明她對台灣民主的支持。

▼裴洛西今訪台，三軍進入「強化戰備整備指導期間」。（圖／國防部提供）



知情人士說，裴洛西的代表團成員都是有外交關係身分，包括眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）、美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）、眾議院籌款委員會的副主席德爾本（Suzan DelBene）、眾議院情報常設特別委員會的成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi），還有眾議院軍事委員會兼外委會的成員金安迪（Andy Kim），這就表明美國致力於保衛台灣。

對於裴洛西訪台一事，各方態度始終曖昧，而台灣政府比以往更為低調，總統蔡英文並未對此事有所回應，而外交部與總統府也都不願評論；行政院長蘇貞昌僅說，「相關時間和行程，皆尊重貴賓的規劃」。

另外，國防部今晨也已發布「強化戰備整備指導期間」，時間為2日8時迄4日12時，而戰備等級目前還是「經常戰備時期」，並未調整成戰時的「防衛作戰時期」。