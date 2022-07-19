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社會 社會焦點 保障人權

孫安佐確定無責！在美製槍案高院不受理　檢方未上訴而確定

▲孫鵬自曝再婚原因是因為兒子孫安佐（右1）。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

▲孫安佐（右1）在美製槍案，因檢方不上訴，全案法院不受理確定。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

記者吳銘峯／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，2018年在美國就讀高中時，遭美國警方逮捕，警方從他住處起出大量子彈、十字弓等，孫安佐在美國服刑238天後返國，遭我國檢方起訴，但一二審法院均認無審判權而判決公訴不受理。檢方未上訴而全案確定，孫安佐不需擔負刑責。

本案源於孫安佐在父母安排下，於2017年持F-1學生簽證前往美國賓州上達比就讀高中，但隔年就向同學表示「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，校方報警，美國警方在他寄宿家庭中查獲1600發子彈及Glock 9mm手槍滑套、槍管等器械。最後孫安佐被美方依照《非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪》，判決服刑238天，也遭宣告終身不得入境美國。當時孫鵬、狄鶯2人散盡家財，聘請律師，赴美營救愛子，轟動一時。

孫安佐於2018年12月離開美國後，當月11日入境台灣，隨即被送往士林地檢署接受訊問，最後檢方對他限制出境、出海、住居等，全案經檢方2年偵辦後，依照《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」提起公訴。但一審士林地院歷經1年多審理後，最後以無審判權為由，判決公訴不受理，檢方上訴第二審。

高院二審審理後，依照美國《聯邦法典》的相關規定，認為孫安佐「將合法購買之Polymer80廠牌80％下槍身加工，在我國雖該當製造槍枝主要組成零件之犯罪構成要件，但在美國顯然係屬不罰之行為。」因此高院依照刑法第7條規定的但書「依犯罪地之法律不罰者」，認為本案並無我國刑法適用餘地，駁回檢方上訴，再度不受理本案。

檢方收受判決書後，並未在法定上訴期間20日內提出上訴，亦即二審的不受理判決就此確定，孫安佐也不須再為本案，於我國面對刑責。

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