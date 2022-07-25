高中師誘5學生簽絕對服從契約　考差就性懲罰！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

北部某高中方姓老師利用班導師、科任教師的身分，引誘5名17歲的學生以說出祕密的方式，簽下「絕對服從契約」，再趁他們考試成績未達標時，實施性懲罰，包含綑綁四肢撫摸下體、拍攝打手槍影片、拍裸照等等，最終因12次犯行被高等法院依強制猥褻等罪，各判處5個月至3年6個月不等的有期徒刑。

▲方男在教室裡多次猥褻學生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中指出，方男是A、B、C、D這4名少年的班導師，也是S少年的科任教師，他利用權勢施展心理技巧，分別獲取5人的認同，讓他們說出不為人知的祕密，再依照心理及學業需求，以特別監督功課為由，要求他們簽下「絕對服從契約」，並宣示對他絕對服從，如果學業成績未達標準，就會實施性懲罰。

A少年在2018年1月間第1次受害，被方男要求在教室裡全裸做伏地挺身，還遭對方拿塑膠尺打屁股；第2次是因為段考成績不理想，遭全裸綑綁手腳強行撫摸下體；第3次是在教師研究室內遭伸手進入褲管內撫摸生殖器；第4次是被迫在教室裡打手槍。

B少年同樣被逼在教室內脫光衣服，方男拿著iPhone一邊拍攝，一邊將他的手腳綑綁起來，再徒手撫摸下體；B少年以身體掙扎方式拒絕，但還是遭到猥褻得逞。

C少年被迫脫到剩下內褲供方男觀賞，後來因為抽考未通過，又被要求脫下褲子露出生殖器，甚至要遵守「禁止在家自慰」的命令，只能在對方面前打手槍。而D少年則是被逼在校園某處拍下打手槍的影片，並用電子郵件傳到方男信箱，因為心中不滿，還氣得將影片稱為「我又沒那種性癖錄影誰他媽射得出來」。

S少年也是因為考試成績沒有達標，被要求脫到剩下內褲供方男觀賞，後來也在校園某處被迫拍攝自慰影片，並用AirDrop傳給對方。

整起事件因為A少年的父親發覺異狀，詢問兒子之後得知真相，氣得跑到警局報案，這才讓方男的惡行曝光。雖然方男到案後矢口否認猥褻學生，還強調沒有違反學生們的意願，但一審還是被依利用權勢猥褻罪、違反《兒少性剝削防制條例》等罪，判處12年6個月的有期徒刑。

▲受害少年們因為方男的教師身分，一直不敢反抗或向他人求助。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

全案上訴至高等法院，合議庭認為，受害少年們正面臨自我認同、升學、同儕、愛情及家庭等多重壓力，於人生抉擇時徬徨無助，進而向身為教師的方男尋求心理支持及課業輔導，他卻為了滿足個人慾望，罔顧師生倫常，對學生們伸出狼爪，實屬不該。

合議庭表示，考量到方男與4名被害少年分別以80萬元、50萬元、80萬元、50萬元達成和解或調解，且都已經履行完畢，與另1名少年協議捐款16萬元做公益，事後也分別對5人道歉並寫下悔過書，其中2人同意不予追究刑事責任，但上述行為實在不宜輕縱，縱然他求情家中有年邁父母和罕病女兒需要照顧，希望獲得緩刑，最終還是依強制猥褻等罪，分別對12次行為各判處5個月至3年6個月不等的有期徒刑，全案仍可上訴。

● ETtoday關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。