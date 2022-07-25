　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中師誘5學生簽絕對服從契約　考差就性懲罰！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

北部某高中方姓老師利用班導師、科任教師的身分，引誘5名17歲的學生以說出祕密的方式，簽下「絕對服從契約」，再趁他們考試成績未達標時，實施性懲罰，包含綑綁四肢撫摸下體、拍攝打手槍影片、拍裸照等等，最終因12次犯行被高等法院依強制猥褻等罪，各判處5個月至3年6個月不等的有期徒刑。

▲▼教室,作弊（圖／取自Pixabay）

▲方男在教室裡多次猥褻學生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

判決書中指出，方男是A、B、C、D這4名少年的班導師，也是S少年的科任教師，他利用權勢施展心理技巧，分別獲取5人的認同，讓他們說出不為人知的祕密，再依照心理及學業需求，以特別監督功課為由，要求他們簽下「絕對服從契約」，並宣示對他絕對服從，如果學業成績未達標準，就會實施性懲罰。

A少年在2018年1月間第1次受害，被方男要求在教室裡全裸做伏地挺身，還遭對方拿塑膠尺打屁股；第2次是因為段考成績不理想，遭全裸綑綁手腳強行撫摸下體；第3次是在教師研究室內遭伸手進入褲管內撫摸生殖器；第4次是被迫在教室裡打手槍。

B少年同樣被逼在教室內脫光衣服，方男拿著iPhone一邊拍攝，一邊將他的手腳綑綁起來，再徒手撫摸下體；B少年以身體掙扎方式拒絕，但還是遭到猥褻得逞。

C少年被迫脫到剩下內褲供方男觀賞，後來因為抽考未通過，又被要求脫下褲子露出生殖器，甚至要遵守「禁止在家自慰」的命令，只能在對方面前打手槍。而D少年則是被逼在校園某處拍下打手槍的影片，並用電子郵件傳到方男信箱，因為心中不滿，還氣得將影片稱為「我又沒那種性癖錄影誰他媽射得出來」。

S少年也是因為考試成績沒有達標，被要求脫到剩下內褲供方男觀賞，後來也在校園某處被迫拍攝自慰影片，並用AirDrop傳給對方。

整起事件因為A少年的父親發覺異狀，詢問兒子之後得知真相，氣得跑到警局報案，這才讓方男的惡行曝光。雖然方男到案後矢口否認猥褻學生，還強調沒有違反學生們的意願，但一審還是被依利用權勢猥褻罪、違反《兒少性剝削防制條例》等罪，判處12年6個月的有期徒刑。

▲▼性侵,教師,女學生,未成年（示意圖／CFP）

▲受害少年們因為方男的教師身分，一直不敢反抗或向他人求助。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

全案上訴至高等法院，合議庭認為，受害少年們正面臨自我認同、升學、同儕、愛情及家庭等多重壓力，於人生抉擇時徬徨無助，進而向身為教師的方男尋求心理支持及課業輔導，他卻為了滿足個人慾望，罔顧師生倫常，對學生們伸出狼爪，實屬不該。

合議庭表示，考量到方男與4名被害少年分別以80萬元、50萬元、80萬元、50萬元達成和解或調解，且都已經履行完畢，與另1名少年協議捐款16萬元做公益，事後也分別對5人道歉並寫下悔過書，其中2人同意不予追究刑事責任，但上述行為實在不宜輕縱，縱然他求情家中有年邁父母和罕病女兒需要照顧，希望獲得緩刑，最終還是依強制猥褻等罪，分別對12次行為各判處5個月至3年6個月不等的有期徒刑，全案仍可上訴。

● ETtoday關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
7縣市今日13:30萬安演習　北市離車疏散拒配合可罰15萬
全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠
是你上摩鐵嗎　統一發票3張「千萬大獎」沒人領
閨密爆「福原愛已回日本」　怒控江宏傑誣告：趕盡殺絕！
滷味老闆被「行刑式爆頭」！倒臥血泊畫面曝　臉書曾曬澎恰恰合照
今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三重男5度酒駕！　無照撞死保全竟先開去停車

高中師誘5學生簽絕對服從契約　考差就性懲罰！下場曝光

滷味老闆被「行刑式爆頭」！倒臥血泊畫面曝　臉書曾曬澎恰恰合照

台南水塘雙屍案　南檢相驗死因生前落水

快訊／台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」　警鎖定深色BMW、2嫌追緝中

快訊／高雄柴山「休旅車翻覆」一家五口嚇壞　爬坡失誤重來竟側翻

新店災害應變中心機房晚間火警！駐點工程師遭嗆傷送醫

快訊／台中大甲平房突起火　男屋主「30%二度燒燙傷」送醫

快訊／災害應變中心晚間火警！電信機房起火

快訊／宜蘭蘇澳2095戶無預警大停電！台電搶修中　居民喊：快熱死

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

三重男5度酒駕！　無照撞死保全竟先開去停車

高中師誘5學生簽絕對服從契約　考差就性懲罰！下場曝光

滷味老闆被「行刑式爆頭」！倒臥血泊畫面曝　臉書曾曬澎恰恰合照

台南水塘雙屍案　南檢相驗死因生前落水

快訊／台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」　警鎖定深色BMW、2嫌追緝中

快訊／高雄柴山「休旅車翻覆」一家五口嚇壞　爬坡失誤重來竟側翻

新店災害應變中心機房晚間火警！駐點工程師遭嗆傷送醫

快訊／台中大甲平房突起火　男屋主「30%二度燒燙傷」送醫

快訊／災害應變中心晚間火警！電信機房起火

快訊／宜蘭蘇澳2095戶無預警大停電！台電搶修中　居民喊：快熱死

新北市長最新民調　侯友宜支持度57%領先林佳龍21%

助紅襪奪3座世界大賽冠軍　「老爹」歐提茲正式進棒球名人堂

全球首富馬斯克變身小王睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

7縣市今日13:30萬安演習　台北市離車疏散拒配合可罰15萬

檸檬水怎麼泡最好？醫曝「黃金比例」4招教你調　太濃沒比較健康

暑假最新戶外1現象　醫：BA.5入侵好時機

是你上摩鐵嗎　統一發票3張「千萬大獎」沒人領

汽油今起降0.2元、30家科技廠法說登場　財經HOT 5一次看

防曬挑錯小心曬老又曬黑！皮膚科醫師曝「1關鍵」防護才夠力

三重男5度酒駕！　無照撞死保全竟先開去停車

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

社會熱門新聞

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

高雄柴山轎車翻覆　一家五口嚇壞

台南水塘雙屍案死因生前落水

連傷5球員　新竹球場挨諷「地獄球場」

師誘5生簽約絕對服從　考差就性懲罰

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神撞7機車

蘇澳無預警大停電　變電箱故障

新店災害應變中心晚間火警　工程師遭嗆傷

災害應變中心晚間火警！電信機房起火

林志穎自撞重傷　救援者曝「未繫安全帶」

即／台中平房火警住戶30％二度燒燙傷

即／彰化女落水無呼吸心跳　路人驚嚇報案

更多熱門

相關新聞

男掏鳥要6歲女教尿尿　被逮賴給精障

男掏鳥要6歲女教尿尿　被逮賴給精障

台中陳姓男子尾隨1名國小一年級女童進入學校廁所，對她說「廁所馬桶壞掉怎麼辦」，說自己「不會上廁所」要女童教他，將對方騙進廁間後脫褲露出下體，故意展現給女童看，幸好老師出來尋找女童才逃過狼爪。法院一審依加重強制猥褻罪處3年2個月徒刑，上訴後台中高分院維持原判，仍可上訴。

藥師「藏400多顆安眠藥」迷姦女同事

藥師「藏400多顆安眠藥」迷姦女同事

姊妹檔學佛遇淫師　誘喝事後茶活血避孕

姊妹檔學佛遇淫師　誘喝事後茶活血避孕

「按摩10分鐘給100元」藉機侵犯女大生

「按摩10分鐘給100元」藉機侵犯女大生

女學生逃5男性侵　咬牙跳下頂樓重傷

女學生逃5男性侵　咬牙跳下頂樓重傷

關鍵字：

高等法院猥褻性侵

讀者迴響

熱門新聞

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

台中攤商遭爆頭　警鎖定特定人車

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

刮傷違停賓士！妹子拒2萬和解　網見原因狂讚

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

快訊／林志穎傳「清醒喜訊」！

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

更多

最夯影音

更多
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面