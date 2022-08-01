　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西擬訪台！台商曝福建緊張氛圍　看到「幾十台解放軍車」

▲▼ 廈門,福建 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台商形容如今氣氛緊張，圖為福建廈門市 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸對美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的可能表示強烈不滿，今（1）日更再度放話解放軍絕不會坐視不管。福建一名從事建材業的台商向《東森新媒體ETtoday》透露，近日在廈漳大橋上看到「幾十台解放軍車」，身邊人更是擔憂「是不是要打起來了」。

▲▼ 座談會 。（圖／主辦方提供）

▲ 抗議座談會低調舉辦 。（圖／主辦方提供）

「抗議美眾議長佩洛西擬竄訪台灣座談會」昨（7月31日）在廈門召開，由中華和平發展促進會與廈門市台商投資企業協會聯合主辦，主要發言人士包括廈門台商協會會長吳家瑩、中華統一促進黨中央委員劉萬禮等人。

該座談會的與會人士一致表示，將完全支持大陸政府應對「台獨」勢力與美國反華勢力相互勾連，包括應對佩洛西擬訪台，所採取的一切措施與任何手段。

一位不願具名的漳州資深台商受訪表示，在福建明顯感受到氣氛緊張，妻子山東老家的親戚還特地打電話，擔憂「最近是不是要打起來了」，社區的鄰居也都在討論，他自己廈漳大橋上，更是看到很長的列隊，「至少有幾十台軍車！」

他喊話蔡政府，疫情下民眾生活已經很辛苦，如今局勢使台商、台青更加反感，執政當局應該著力於經濟民生，不要再為了一己利益攪和國際事務，「現在是過火了、過頭了，是人為的颱風席捲過來。」

實際上，如今台海的緊張局勢可以說是一觸即發，解放軍近期一連舉行五場演習，加上共軍「八一建軍節」前夕，不少重點戰區軍團單位像是「中國軍號」、「東部戰區微信公號」、鷹派「80強軍號」罕見陸續釋出「備戰」消息。

尤其是最靠近台灣的福建平潭，自1996年「台海危機」後首次進行實彈演習。大陸學者分析，現在大陸軍武實力和1996年相比更加不同，當年都敢進行強硬手段，「這次的應對方式肯定和26年前不一樣。」

中國大陸外交部今日再度警告，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
U12／中華4局扣倒南非　3勝晉級複賽
伊能靜出席豪奢生日趴　壽星被起底是「詐欺17億通緝犯」！
U12／16歲投手遭強襲球過世　委國跨海黑絲帶紀念
裴洛西將訪台　大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」
妻捨不得買小孩鞋「卻帶移工開房間」　綠帽夫氣炸
小便冒泡泡＝腎臟出問題？醫解答：超過「這時間」還有要就醫
前男友要結婚了！親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光
裴洛西擬訪台！台商曝福建緊張氛圍　看到「幾十台解放軍車」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老婦上電視哭訴「被兒子遺棄」　媳婦驚吐醜陋真面目！

裴洛西擬訪台！台商曝福建緊張氛圍　看到「幾十台解放軍車」

裴洛西爆明天訪台！陸軍方會怎麼做　趙立堅：讓我們拭目以待

陸委會諮委：中共20大前「穩字當頭」　不會爆發金融危機

陸商場設10元夾活體動物機台　夾到一甩龜殼裂、金魚死在洞口！

陸開設「學習困難」門診　預約一號難求：好奇怎醫治？

裴洛西抵新加坡訪問　華春瑩推特引毛澤東論述諷美「紙老虎」

馬麻我怕怕！　狗狗陪排隊核酸「抖成電動臀」

路邊撿到「51kg爛樹樁」搬回家！鑑定後他一夜暴富　估價超2000萬

陸再警告：解放軍絕不會坐視不管　裴洛西赴台將導致嚴重後果

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

老婦上電視哭訴「被兒子遺棄」　媳婦驚吐醜陋真面目！

裴洛西擬訪台！台商曝福建緊張氛圍　看到「幾十台解放軍車」

裴洛西爆明天訪台！陸軍方會怎麼做　趙立堅：讓我們拭目以待

陸委會諮委：中共20大前「穩字當頭」　不會爆發金融危機

陸商場設10元夾活體動物機台　夾到一甩龜殼裂、金魚死在洞口！

陸開設「學習困難」門診　預約一號難求：好奇怎醫治？

裴洛西抵新加坡訪問　華春瑩推特引毛澤東論述諷美「紙老虎」

馬麻我怕怕！　狗狗陪排隊核酸「抖成電動臀」

路邊撿到「51kg爛樹樁」搬回家！鑑定後他一夜暴富　估價超2000萬

陸再警告：解放軍絕不會坐視不管　裴洛西赴台將導致嚴重後果

U12／中華4局扣倒南非　3勝晉級複賽

妝前敷臉恐爛臉！盤點5個常見的「敷面膜錯誤」

部屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

裴洛西最快明晚訪台！傳兩間五星飯店2選1　這間距AIT僅15分鐘

退休賣房！夫妻「把遊輪當自己家」　爽住嗨玩比付房貸便宜

跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

伊能靜出席2400萬豪奢生日趴　壽星被起底是「詐欺17億通緝犯」！

30歲女「激烈開合」幾天後痛爆！走路腿開開變企鵝…就醫尷尬了

人夫交友軟體約出女童性侵　被逮竟怪她「長太高」看不出年齡

剛報裴洛西將訪台　大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

大陸熱門新聞

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

陳竹音罹癌　曝台人在中國看病難挨轟

人夫包養情婦10年腦中風　元配5分鐘就拔管

台商曝福建緊張氛圍：幾十台軍車！

抖音24歲女網紅「電鑽門」影瘋傳！翻白眼尺度破表

裴洛西若訪台！陸軍方會怎麼做　趙立堅解答了

60歲嬤1個月狂約20男！設局爽賺3萬下場曝

「裴洛西借飛機故障訪台？」

解放軍重點單位罕見高呼「備戰！」

1小時閃電3000次！　他不理雷暴警告硬爬山遭劈死

百萬正妹網紅大翻車！當街吃保育類動物或被嚴懲

小王被抓姦　爬6樓窗逃跑竟墜亡

陸兵推裴洛西突訪「最危險時間點」

大陸官宣：國產大飛機C919完成取證試飛

更多熱門

相關新聞

大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」

大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」

就在多家國際媒體透露，裴洛西可能訪問台灣之際，解放軍東部戰區在微博上發文表示，「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進！」。

即／CNN：台美官員鬆口裴洛西本周訪台　將留宿一晚

即／CNN：台美官員鬆口裴洛西本周訪台　將留宿一晚

裴洛西本想旁聽！安倍追悼演說延後

裴洛西本想旁聽！安倍追悼演說延後

時機敏感！4架殲-16侵擾台灣西南空域

時機敏感！4架殲-16侵擾台灣西南空域

裴洛西若訪台！陸軍方會怎麼做　趙立堅解答了

裴洛西若訪台！陸軍方會怎麼做　趙立堅解答了

關鍵字：

台商裴洛西裴洛西訪台解放軍台海局勢大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面