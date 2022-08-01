裴洛西擬訪台！台商曝福建緊張氛圍　看到「幾十台解放軍車」

▲台商形容如今氣氛緊張，圖為福建廈門市 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸對美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的可能表示強烈不滿，今（1）日更再度放話解放軍絕不會坐視不管。福建一名從事建材業的台商向《東森新媒體ETtoday》透露，近日在廈漳大橋上看到「幾十台解放軍車」，身邊人更是擔憂「是不是要打起來了」。

▲ 抗議座談會低調舉辦 。（圖／主辦方提供）

「抗議美眾議長佩洛西擬竄訪台灣座談會」昨（7月31日）在廈門召開，由中華和平發展促進會與廈門市台商投資企業協會聯合主辦，主要發言人士包括廈門台商協會會長吳家瑩、中華統一促進黨中央委員劉萬禮等人。

該座談會的與會人士一致表示，將完全支持大陸政府應對「台獨」勢力與美國反華勢力相互勾連，包括應對佩洛西擬訪台，所採取的一切措施與任何手段。

一位不願具名的漳州資深台商受訪表示，在福建明顯感受到氣氛緊張，妻子山東老家的親戚還特地打電話，擔憂「最近是不是要打起來了」，社區的鄰居也都在討論，他自己廈漳大橋上，更是看到很長的列隊，「至少有幾十台軍車！」

他喊話蔡政府，疫情下民眾生活已經很辛苦，如今局勢使台商、台青更加反感，執政當局應該著力於經濟民生，不要再為了一己利益攪和國際事務，「現在是過火了、過頭了，是人為的颱風席捲過來。」

實際上，如今台海的緊張局勢可以說是一觸即發，解放軍近期一連舉行五場演習，加上共軍「八一建軍節」前夕，不少重點戰區軍團單位像是「中國軍號」、「東部戰區微信公號」、鷹派「80強軍號」罕見陸續釋出「備戰」消息。

尤其是最靠近台灣的福建平潭，自1996年「台海危機」後首次進行實彈演習。大陸學者分析，現在大陸軍武實力和1996年相比更加不同，當年都敢進行強硬手段，「這次的應對方式肯定和26年前不一樣。」

中國大陸外交部今日再度警告，「我們要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管。」