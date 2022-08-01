老婦上電視哭訴「被兒子遺棄」　媳婦驚吐醜陋真面目！

▲中國大陸老婦將自己的兒子告上法院，如今卻要求兒子與兒媳擔起照顧責任。（圖／翻攝自陸網）

圖文／CTWANT

華人社會老一輩的人常常會有養兒防老的觀念，不過此觀念越來越受到挑戰。中國大陸河北一名李姓老婦控訴自己的兒子與兒媳將她遺棄，不願擔起照顧責任，不過她的兒媳、劉姓女子卻驚爆，李老婦先前不但將自己的兒子、兒媳告上法院，害兒子被警局關押9個月，甚至將孫子拋棄在路邊過夜，才搞得親子關係鬧翻。

綜合陸網報導，李姓老婦一天找到電視台求助，稱自己的兒子與兒子遺棄她孤獨一人，不願承擔照顧責任，希望電視台能幫忙。為此，電視台找來一名調解員並登門了解情況，但是劉姓兒媳卻反控，是因為婆婆自己過去的荒唐行徑，才導致親子關係破裂。

劉姓兒媳指控，自己與李老婦的兒子結婚後，夫妻倆很窮，因此公婆決定幫一把，便承包一片果園並買好果苗，並叮囑夫妻倆好好努力，答應到時後果子成熟賣的收益都給夫妻倆過生活。不料夫妻倆努力耕耘一段時間後，好不容易果子成熟了，這時公婆卻突然翻臉表示，果園和樹苗都是他們出錢的，要兒媳夫妻倆別肖想賣出水果的收益。

▲李姓老婦將兒子告上法院，如今卻要求兒子夫妻倆要擔起贍養責任。（圖／翻攝自陸網）

不僅如此，前幾年婆婆農地裡的玉米成熟，她便向兒子夫妻倆表示，幫忙採收玉米會分他們一半，於是兒子找來數名親戚幫忙收玉米，怎料工作才進行到一半，突然有幾名員警出現，指控他們破壞別人地裡的莊稼，並將一行人全抓到派出所。

當時劉女回家拿袋子，因此逃過一劫，並於事後從警方口中了解到，舉報丈夫的竟然就是自己的婆婆，理由是她認為兒子私自收割自己的作物，因此控告兒子盜竊，接著更直接將兒子和一眾幫忙的親戚告上法院。雖然事後法院宣判李老婦的兒子與親戚們無罪，但在審判結果出爐前，他們已經整整被關了9個月。

因為這起事件，李老婦的兒子與親戚們紛紛與她斷絕關係不再往來，直到近年李老婦年紀漸長，開始行動不便，害怕以後可能真的要孤老而終，才出面指控兒子與媳婦對她棄而不顧，並要求夫妻倆必須照顧她的老年生活。

聽完此事後，電視台請來的調解員表示，情感上他確實也認為夫妻倆不需要撫養李老婦，「但法律規定，不管任何理由，你們都要贍養老人。你們有什麼怨，就有什麼仇恨，先拋到腦後。還是應該先把贍養老人這個責任給擔起來」。

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