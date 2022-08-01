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中共對裴洛西訪台使出軍事威脅　民進黨團批：非常粗暴沒有文明

▲▼ 美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／達志影像）

記者林銘翰／台北報導

美國眾議院議長裴洛西是否訪台備受關注，民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀1日表示，中共不斷地對裴洛西訪台做出軍事威脅，充分表現對民主政治的不理解與不尊重，更是在外交工作上非常粗暴、沒有文明的行動。

裴洛西（Nancy Pelosi）稍早透過辦公室公布亞洲行程，正式宣布她將率領由5名民主黨眾議員組成的國會代表團，陸續訪問新加坡、馬來西亞、韓國及日本等國，讓外界關注其是否訪問台灣的可能性。

民進黨立法院黨團上午召開輿情回應記者會，林靜儀指出，行政院長蘇貞昌今天早上已經說明，台灣對於外國訪團或者相關訪賓，都會做出最妥善的安排，民進黨團目前沒有看到明確的行程，但是期待這些友好的國家訪問台灣，未來能夠成為日常、很頻繁的正常訪問。

林靜儀批評，對於裴洛西可能訪問台灣的行程，中共不斷地做出軍事上的威脅，充分表現中共對於民主政治的不理解與不尊重。

林靜儀認為，議長是民主國家地位非常高的民意代表，裴洛西以民主國家的代表身份，「她要去跟友好國家或想要參訪的國家進行對談，這個都是人民對人民之間的行為」，必須在民主國家受到非常高的尊重。

林靜儀強調，現在傳出裴洛西要訪問台灣的消息，中共卻使用軍事威脅的方式，不僅對於民主制度毫無尊重，更對人民擁有決策權毫無概念，這是在外交工作上非常粗暴、沒有文明的行動。

林靜儀認為，像是中國或俄羅斯這樣比較威權體制的國家，有關他們在區域和平安全的威脅，相信全球在俄烏戰爭之後都會更有警覺，中共這次使用軍事恐嚇的方式進行恫嚇，更加證實中共不是一個可以用民主制度、友善方式看待的國家，只會讓更多國家對他們更警覺、感到恐懼甚至提防。

林靜儀也說，未來在這個狀況之下，美國或者是周邊國家，包括印太戰略的部分，大家應該會再做更多討論，而台灣會是中間很重要的一份子。

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