快訊／今本土+16352！新北2831例最多　還有6縣市確診破千

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16,352例本土個案，另增232例境外和36例死亡。本土個案以新北市新北2,831例最多，其次依序為台中1,987例、桃園1,840例、高雄1,622例、台北1,547例和台南1,313例。

今日新增之16,352例本土病例，7,802例男性，8,541例女性，9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(2,831例)，臺中市(1,987例)，桃園市(1,840例)，高雄市(1,622例)，臺北市(1,574例)，臺南市(1,313例)，彰化縣(740例)，苗栗縣(539例)，新竹縣(500例)，屏東縣(442例)，雲林縣(427例)，新竹市(396例)，宜蘭縣(358例)，南投縣(322例)，嘉義縣(320例)，花蓮縣(294例)，基隆市(236例)，嘉義市(216例)，臺東縣(182例)，澎湖縣(112例)，金門縣(91例)，連江縣(10例)。

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指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為19例男性、17例女性，年齡介於60多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、21例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月29日，死亡日期介於5月20日至7月29日。

▲8/1新增確診。（圖／指揮中心提供）