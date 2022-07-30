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妹子玩溯溪「嚇喊我不要」！仍遭教練炸彈摔　他搖頭：失誤就癱瘓

記者施怡妏／綜合報導

又到了最適合玩水上活動的夏天，不過在玩樂的同時仍要注意安全，一名男網友貼出一段影片，影面中正妹參加溯溪活動，疑似被好友拱上去玩跳水，正妹害怕地狂喊「我不要」，教練站在正妹後面雙手扣住，下秒直接將正妹後腰摔，雙雙落入溪水中，超危險的舉動讓原PO直搖頭「失誤就會癱瘓」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，並貼出一段1段15秒影片，影片中一群人進行溯溪活動，疑似教練的男子站在正妹身後雙手抱住對方，兩人站在石頭上，男子對正妹喊「1、2、3才跳喔」，正妹驚嚇地狂喊「我不要，我不要」。

教練將正妹的手打開，下一秒便用「後腰摔」的方式將正妹丟入水中，現場響起歡呼聲，正妹落入水後似乎仍感到驚慌，不斷舉雙手拍打溪水。

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原PO看完後驚喊，「這個動作在角力裡面叫做後腰摔，是一個非常危險的動作」，頸椎是人體最脆弱的部位之一，不明白溯溪為何會做出這樣的動作，「只要有一丁點的失誤，甚至是這一個女孩子肌肉的強度不夠，就算不死也會癱瘓」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲原PO指出，這動作超危險。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

原PO指出，這動作的危險並不只是撞擊，「當你帶著這樣的安全帽時，與水面衝擊的面積增大，頸部要受的壓力也增加，我並沒有看到女孩子有收下巴等一些保護動作，衝擊的瞬間頸部肌肉可能受到擠壓，就有可能壓迫到頸椎或脊椎」。

他強調，並沒有要公審任何人，只是想提醒大家，戶外活動安全第一，「堅定而且勇敢的拒絕是很重要的，危險常常發生於你認為不會或不可能的時候」。

貼文曝光後，網友們罵翻，「終於知道意外發生的原因」、「不是每個女生說不要就是要」、「危險往往都是樂極生悲，拿生命開玩笑」、「就算有裝備這樣弄遲早出事」、「真是找死的動作，萬一水裡剛好有石頭，撞到直接就掛了」、「看了就好難過！都不知道生死門在哪」。

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