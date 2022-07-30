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終於找到停車位！10屁孩「騎機車搶停」他秒做1事　結局超狠

▲▼ 。（圖／翻攝自Google maps）

▲原PO好不容易發現停車位，卻被屁孩搶停。（圖／翻攝自Google Maps）

記者施怡妏／綜合報導

停車位一位難求，進而衍生出各種奇葩停法，讓人困擾不已，一名男網友表示，好不容易找到汽車停車格，正打算停進去時，突然一名屁孩騎著機車停進去，接著10幾台機車都衝過來，還嗆「我也是停在停車格啊」，他立刻打電話報警，等到屁孩都散去後再把車停進去，對此，網友驚呼「不怕被砸車嗎！」

男網友在臉書「爆廢公社」發文，日前開車到三重吃飯，繞了附近所有的停車場都客滿，突然在某間KTV門口看到停車格，正開心地要停進去時，突然出現一個小屁孩，騎著機車停在格子裡，接著後座的人衝進KTV，原本以為對方只是要報到，暫停一下就離開，沒想到10幾台機車全都衝過來，把停車格停滿。

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他傻眼，10幾個人沒戴安全帽、沒戴口罩，咬著菸盯著他看，還把車牌掛上布擋住，並嗆「我也是停在停車格啊」，他默默拿起電話打110，沒多久警察就到現場，「一群短平頭，刺半甲的人衝出來，警察杯杯立刻呼叫支援，瞬間4台警車出現，要他們移車」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

▲網友大讚原PO很勇敢。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

原PO目睹全程，有的衝上來沒口罩，有的充滿酒味，有的安全帽不戴要騎走，全都被警察一個一個關照，「而我也快速地停進停車格吃飯去，臨走時發現，一個警察杯杯在原地留守直到屁孩全部散了都進去唱歌才走了！警察杯杯辛苦了」。

貼文曝光，不少網友驚呼還敢停車，真勇敢「你很勇敢還硬要停那格停車位」、「不怕被砸車喔！強」、「結局好療癒」、「我佩服你還敢停進那個停車格去吃飯」、「要有多大的勇氣才能再停進去」、「是我也不敢停，誰知道警察走之後，他們會不會回來把你的車當香蕉樹拆」。原PO則回應，「因為警察在趕的時候，有三台車虎視眈眈的要停，沒被敲車，實屬萬幸」。

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