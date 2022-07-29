到好市多加油　騎士見1幕縮了「機車能進嗎？」會員1回答解惑

▲好像沒有機車進去好市多加油站，讓原PO猶豫了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）採付費會員制，許多服務只提供給會員，包括加油站也是，便宜油價吸引不少會員車主願意花時間排隊。就有會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」求助，「新莊店的加油站機車可以進去加油？感覺好像沒有機車騎進去！害我很猶豫。」話題意外引發熱論。

這位網友在社團貼出照片，從畫面可以看出，原PO人是在加油站外面，還只敢遠遠的拍過去，原來是他眼見好像都沒有騎士進去加油，就擔心那樣做會怪怪的，忍不住求助其他人，「可以進去加油？感覺好像沒有機車騎進去！害我很猶豫。」

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▲會員發問，騎機車能否到好市多加油站加油。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，馬上有會員分享，「我都騎進去加油，現場會有人員引導」、「可以，通常會被引導到最左邊，放心加油」、「可以騎進去，盡量加！之前有PO文問說怎麼有機車跑來這裡加油，看了超不爽，都有辦會員卡，當然不分車種都可以加」、「盡量去，不要浪費你的權益。」

還有過來人透露，機車是要跟著排隊的，但如果遇到汽車不便移動前往的空位，員工就會指引讓機車先加油。另外，有會員則是建議，「通常都是一大早沒人的時候去加油，比較省時間」、「若你騎機車去購物順便加油，很可以，但不建議專程騎機車去那加油」、「提醒大家一下，沒有提供92加油喔！」