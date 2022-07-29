好市多神物「一口氣退貨12瓶」　店員無奈曝2字！網轟：我都買不到

▲戴鴨舌帽客人退貨12瓶鮮奶，讓原PO直呼浪費食物。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

「不怕遭受雷公打？」一名男網友怒轟，昨（28）日去好市多賣場時，直擊一名客人退貨科克蘭鮮奶，而店員也無奈表示，對方退了12瓶，原因是「不合」，而這些鮮奶只能銷毀處理。文章曝光後，引發網友眾怒嗆聲「這種人下輩子等著吃餿水」、「浪費食物必遭天遣」。

一名男網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》驚呼．昨日去賣場時，發現前方戴著鴨舌帽的客人拿著一箱科克蘭鮮奶，以及一袋商品退貨，讓原PO氣得痛罵「雖說好市多的退貨機制很方便，但不要濫用！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

等到對方離去後，原PO好奇詢問原因，結果櫃台店員回應「這位（客人）退了12瓶鮮乳，理由是不合。」一席話讓原PO頭冒三條線，「不合的話，怎會買這麼多？然後又拿去退？根本就是浪費食物啊！不怕遭受雷公打？」

至於12瓶鮮奶的下場為何？原PO也轉述店員說法，「生鮮品退貨一律銷毀處理，就算當天才買的也一樣丟棄。」

文章曝光後，網友對於退貨導致食物被浪費的作法，一致氣炸撻伐，「真浪費，應該要限購的，我都買不到科克蘭的鮮奶」、「生鮮食品如此做法太沒公德心、太惡劣了」、「小心因果...從這裡貪就會從其他地方付出代價，都是要還的呀」、「浪費食物必遭天遣」、「最好是限購，才不會有代購搶貨又推貨的事，一般家庭怎可能一次買12瓶鮮奶」、「浪費食物是一種沒公德心的表現」、「這12瓶或許都有開封喝過了」、「這種人下輩子等著吃餿水」。

其中有網友質疑「請問這款牛奶已經沒有限購2瓶了嗎？」「不用看圖說故事，人云亦云」。底下網友與原PO分別回應，「這款沒限購很久了，但通常下午兩點前才買的到」、「我親眼看到的，因正巧排在她後面。同時也問過櫃台人員後才得知竟然是退12瓶的，莫非你當時也正好在現場，但櫃台給你不同答案？」

▼網友也超怒。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

