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約到台大天菜男！用餐「1行為」讓她傻眼...結局曝網酸：套路好深

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO在網路認識一位台大天菜男，沒想到竟「人財兩失」。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

不少人會透過交友軟體認識新朋友，不過交友軟體上的人百百種，約出來見面時要多加小心，避免被騙財或騙色。就有一名女網友表示，在網路上認識一位台大工科男，不但外型帥氣，講話還很幽默，沒想到見面吃飯時，男方點了一堆，還說他忘了帶現金，最後還將餐點打包，說是要給媽媽當宵夜，讓她超傻眼，以為遇上天菜，結果是另類「人財兩失」！

一名女網友在Dcard以「與媽寶網友的見面奇葩記」為題發文，表示上個月被前男友甩後，看了很多心靈雞湯影片決定「下載交友軟體」打開心房、重新踏上尋愛之旅。上個月在網路上認識一名台大工科男，該男不管外在或內在都是原PO的天菜，只是聊天時三句不離媽媽，但原PO仍徹底暈船，決定見面。

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▲原PO以為遇上天菜，結果卻是騙吃媽寶男。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO以為遇上天菜，結果卻是騙吃媽寶男。（圖／翻攝自Dcard）

當天提早到的原PO先行買好電影票及點心，希望和男神來個「甜蜜蜜」的約會。看完電影後一切順利，「正當我這樣想的時候，沒想到是劣化的開始」，該男表示自己仍有點餓，兩人便去吃宵夜，「他洋洋灑灑點了一堆，但有說今天忘記帶現金，回家轉給我」。甚至還指著原PO問服務生，「她是護理師，你們有沒有醫護人員優惠？」最後還把原PO點的食物打包，說是「帶回家給媽媽當宵夜」，讓原PO十分尷尬。

回家後原PO發現男方在IG貼出「拿鈔票當比例尺拍晚餐的畫面」，讓她驚覺該男明明有帶錢，自己被「騙吃」便主動跟對方要回今天的錢，沒想到居然顯示「user not found」，讓她傻眼表示「哭啊，這是在演哪齣，這算是另類的人財兩失嗎？」很想把暈了一兩個禮拜的自己打昏。

貼文一出引發大批網友熱烈討論，「其實他說回家轉給你的時候就有徵兆了，是沒帶錢又不是沒帶手機，當場就可以轉給你了」、「傻爆眼 這個到底臉皮多厚...」、「感覺他用這套「吃」了不少」、「套路好深」、「一直提到我媽說..的時候就要懷疑是媽寶了，吃免錢的還外帶宵夜給媽媽真的有夠扯」、「被騙吃騙喝+封鎖」、「pr90怎麼看都不需要用到交友軟體，果然是來騙吃騙喝的」。而原PO也在文末勸世「不管網路上聊得多開心多曖昧多暈，只有見面相處才是真的」，奉勸網友不要跟她一樣亂暈。

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