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陳明通發聲明解釋論文案始末　趙少康：如此簡單為何不第一時間說明？

▲▼立法院外交及國防委員會 國家安全局局長陳明通報告「印太最新情勢發展與未來動向」，並備質詢。 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國家安全局局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文案，其指導教授、現任國安局長陳明通31日再次發出近2000字的聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。對此，中廣董事長趙少康批評，如果真相如此簡單，陳明通為何不在第一時間就清楚說明，「台大還能繼續容忍陳明通這樣恣意橫行？」

陳明通表示，說明文字的雷同，是因為本人先修正林智堅的論文相關部分後，再交給剛換論文題目，而且修業年限只剩一學期的余正煌做參考。但余並不清楚這些文字的來源屬於林智堅，而認為是本人的修改建議逕予以使用。

陳明通在聲明中說明，余雖然參考本人所提供的文字，但他自己也非常用心，增添不少這方面討論的相關文獻。因此，本人一再強調，林智堅與余正煌都沒有抄襲的動機；實際上，林智堅與余正煌也沒有誰抄襲誰的問題。

對於陳明通的聲明，趙少康分析，陳明通說林智堅先寫好論文，陳明通改過後交給余正煌，余正煌不知道真相，所以用作自己的論文，陳明通真是「用心良苦」想出自以為天衣無縫的這個點子：

1、林智堅雖然後畢業，但先寫好了論文，所以他沒有抄余正煌的論文，而且還是原創者。

2、余正煌也沒有抄林智堅的論文，因為余正煌是抄口試委員陳明通的。抄老師的無罪。

3、陳明通只是中介論文，他又不是余正煌的指導教授，指導教授對余正煌的論文都沒意見了，陳明通又有什麼責任？

趙少康質疑，如果真相如此簡單，陳明通為何不在第一時間、25天前就清楚說明？陳明通為何要等到余正煌出面說明自己沒有抄林智堅後才說？林智堅又為何支支吾吾說不清楚，「等到陳明通想出這招後，林智堅好像恍然大悟的說：啊，終於水落石出，還我清白！」

趙少康表示，自己現在對陳明通指導過以及擔任過口試委員的論文都感到懷疑，台大應該把所有這些論文都公開，交叉比對，「看看到底有沒有或有多少像林智堅、余正煌這樣的兩兩抄襲？陳明通還好意思繼續在台大教書指導研究生？台大還能繼續容忍陳明通這樣恣意橫行？」

趙少康指出，陳明通在國安局費了近一個月才出此下策，想到這招，國家安全交給此人真是可怕，「我真是為我們的國家安全感到擔憂。」

陳明通7／31最新聲明全文：

7月23日本人發表「聲明稿」，公開說明林智堅、余正煌兩位的論文在研究設計部分相似，實緣於本人的教學及指導學生論文寫作方式有關，林余兩位都沒有抄襲的動機，但仍引起社會各界的熱議，諸多論點實與事實不符，特再聲明澄清如下：

一、雖然余正煌畢業時間早於林智堅，但事實是，先有屬於林智堅2014年選舉的民調資料和論文寫作，才有余正煌的論文寫作。兩人都是依照同一個老師（也就是本人）的實質指導，使用同樣方法論的實證研究法，相同的問卷、同一民調資料，進行不同問題意識、不同研究對象的論文寫作。

二、因此，必然會有部分雷同之處，尤其是在研究設計部分，都必須說明研究架構、研究假設、概念界定、操作性定義與測量方法等等內容。因為講同樣的東西，再怎麼形容差異性都不會太大，有些還是我要求要一致，如「操作性定義」。而這些說明文字的雷同，是因為本人先修正林智堅的論文相關部分後，再交給剛換論文題目，而且修業年限只剩一學期的余正煌做參考。但余並不清楚這些文字的來源屬於林智堅，而認為是本人的修改建議逕予以使用。事實上，余雖然參考本人所提供的文字，但他自己也非常用心，增添不少這方面討論的相關文獻。因此，本人一再強調，林智堅與余正煌都沒有抄襲的動機；實際上，林智堅與余正煌也沒有誰抄襲誰的問題。

三、目前社會最大的質疑點是，兩本論文有關蔡仁堅、許明財、林智堅的教育程度描述幾乎完全一樣，甚至連錯字也一樣，因此有抄襲的嫌疑。事實上，這些描述最早出現於2016年2月1日林智堅的研究計畫（這一部分在余正煌2016年3月8日email給我的研究計畫中也有出現，這兩個檔案在我的信箱都可以找到，也都完成了公證），其中有關許明財的學歷如此描述：「根據選舉公報的記載是多明尼克肯大學（dominican university）公共行政碩士，不過這所大學性質屬社區大學，而非州立大學。」質疑者認為選舉公報上記載的是「多明尼肯大學」而非「多明尼克肯大學」，近日余正煌透過其律師表示所以書寫成「多明尼克肯大學」是余正煌參考國民黨網站上面所記載者。問題是，果如余正煌的律師所言，余正煌的論文應該書寫成「根據國民黨網站的記載」，而非「根據選舉公報的記載」。其實，網路上書寫許明財的學歷是「多明尼克肯大學」並不僅限於國民黨網站，例如2014年成立的「選舉黃頁」網站，在「選舉公報」上有關許明財的學歷也是寫「多明尼克肯大學」。

四、另外，林智堅2月1日的研究計畫特別說明「不過這所大學性質屬社區大學，而非州立大學。」但在我的記憶中後來林智堅覺得原先這樣說明他的競選對手不甚厚道，因此論文出版時修改為「地區性綜合大學」，但余正煌不知此一原委就繼續在論文中使用2月1日林智堅原先的「社區大學」詞彙。

五、又，林智堅2月1日的研究計畫中關於學歷描述，「至於林智堅當時係臺灣大學的碩士二年級生，可謂『准碩士』。」這個「可謂『准碩士』」是個人建議加上去的，因為林當時大部分的課程已修完，可以說是「準碩士」，等到論文完成時，林已是第三年了，因此最後論文出版時把「碩士二年級生」改成「在職專班生」不再標示年級，至於錯別字應該是我在建議時所使用，只是兩位學生事後都沒有再校對。

六、現在整個社會一直從這兩處爭吵整個論文的「抄襲」問題，而不著眼於兩篇論文各自的貢獻，個人覺得實在沒有意義。用一兩個錯別字或部分雷同的段落來指控論文抄襲，這對兩位學生而言，都不公平，實在令人感嘆！

七、對身為指導教授的我而言，兩人論文問題意識不同、研究對象不同、結論也不同，且各自有其研究發現與價值，這才是重點。林智堅的論文最大的價值在於，他的研究發現「槓桿者」蔡仁堅的高學歷，幫他吸住了認同高學歷者的選票。因為根據以往的研究，「軍公教」、「高學歷」的選民較支持國民黨，但林智堅的論文在檢視蔡仁堅的支持度時發現，由於三位主要候選人中蔡仁堅的學歷最高，支持蔡仁堅的選民中，有27.6%來自於「軍公教」，而大學以上學歷的支持者有25.8%，就是這些傳統投給國民黨的人，改投蔡仁堅，因此使林智堅當選。這個研究發現，對現在「三腳督」的選戰，「槓桿者」如何不被完全棄保，具有理論及實務上的意義。

八、至於余正煌的論文最大的貢獻就是證實傳統的選舉研究，在行政首長的選舉中候選人個人特質的重要性，即選民相信「林智堅為新竹帶來改變」是林智堅以些微差距險勝對手許明財的原因。

九、以上的說明還望社會各界明察，並希望臺大社科院學倫會就相關事證、專業理性公正審閱，讓此一爭議到此為止，謝謝大家！

聲明人：臺灣大學國家發展研究所兼任教授 陳明通

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