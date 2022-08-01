小怪獸快來冒險！今夏最童趣新北市兒童藝術節　六大星球遊戲場天天都想玩

▲2022新北市兒童藝術節，新北市民廣場竹筍地標化身太空飛梭，帶著大小朋友一起飛向怪獸宇宙。（圖／新北市政府文化局提供）

生活中心／台北報導

暑假過了一大半，想要玩得更盡興，在2022留下特別難忘的夏日回憶嗎？現在就登上怪獸戰艦，來一場藝術宇宙大探險！每年廣受好評的新北市兒童藝術節，今年以「怪獸宇宙」主題強勢回歸，把新北市民廣場打造成為太空遊樂園，活動期間天天帶著小怪獸們一起飛向六大星球遊戲場，觀賞表演、看燈光秀，體驗藝文、運動等各項有趣的實體活動，天天玩不膩，今年的活動亮點有哪些，現在就帶你一次掌握。

每年備受大家期待的新北市兒童藝術節，在7/29這天正式登場了，這次以「怪獸宇宙」作為年度主題，準備各式各樣的太空任務，等著小怪獸們去挑戰完成，像是全球知名的障礙競跑斯巴達小勇士體驗營，為了讓小朋友能有冒險精神、學會獨立自主並勇敢面對，不同於正規賽事，活動以體驗為主，包括攀爬、跳躍、平衡等強化體能訓練的9項關卡，期盼孩子們能透過「冒險星球」找到運動樂趣，成為厲害的小小斯巴達太空人，釋放宇宙能量。

▲「冒險星球」打造斯巴達小勇士體驗營。

藝術家李文政帶領團隊製作的泡泡探勘隊，結合泡泡、燈光、互動體驗等，打造大型泡泡藝術裝置，並有泡泡車開放現場搭乘，7/29～8/7每晚還將不定時進行燈光秀，在「泡泡星球」帶給大小朋友童趣的泡泡世界。「舞動星球」則有一系列表演節目天天上演，邀大家「藝」起來，除了有獨步全球的聲光扯鈴團隊舞鈴劇場，為開幕演出《生命之光》，還有紙風車劇團、泡泡奇蹟秀、FOOD超人、魔術師林士淳、馬戲之門等不能錯過，7/29～8/4每晚輪番登陸星際舞臺（新北市民廣場大舞台）或太空廣場（新北市民廣場），與小怪獸們一起互動、開心唱唱跳跳。

▲「泡泡星球」加入泡泡探勘隊，體驗神奇有趣的泡泡世界。

▲聲光扯鈴團隊舞鈴劇場為活動開幕演出《生命之光》。

今年兒童藝術節也以新板藝廊為基地，打造「妖怪星球」，7/29～8/14每周六日下午2點放映「妖怪電影院」，共舉辦6場免費電影，有興趣的人可於當週電影場次前三天線上索票，共50位名額，額滿為止，活動當天也會依報到狀況開放現場候補。在新北市藝文中心的「音樂星球」，以音樂劇節為特色，邀請新木音樂x躍演、五口創意以及刺點創作工坊等國內知名音樂劇團，帶來一連串精彩好戲。還意猶未盡的話，「雲端星球」有豐富線上體驗活動，像是結合新北市各大博物館的手作課程、新北市立圖書館的「線上說故事」與「親子讀書會」，以及兩款好玩的線上遊戲，回到家連上線後繼續過癮玩樂！

兒童藝術節還有另一大看點，就是市民廣場及市府大廳打造的「星際空間」，竹筍地標首次化身為太空飛梭，搭配聲光及煙霧特效，如同火箭升空定時點亮廣場夜空；市府大廳的「星際中繼站」的炫彩跑步機邀請民眾太空訓練，彷彿一秒置身太空站空間。另外，新北市美術館ARTGOGO藝術行動巴士也開進活動現場與眾人同樂，7/29～8/7每天16時至21時開放免費體驗。

新美館藝術行動巴士除了進駐兒童藝術節現場，還能一次參與兩種不同藝術體驗，「1號車－美術號」把美術館藝術教育轉化遊戲式互動體驗裝置，可以動手探索觀察光影與動物剪影微妙變化，暢玩高人氣的「動物積木」挑戰700多種的動物造型；「2號車－數位號」主打觸控式互動遊戲，連結新美館的典藏作品，透過截取自藝術家經典作品的元素，讓每個人可創造自己獨一無二的藝術作品，並能掃描QRCODE下載向親朋好友分享，而最受歡迎的「CARGOGO」互動遊戲，小朋友坐上駕駛座，可以體驗親自運送展品到新美館，親近新北市的典藏藝術資源。

小朋友FUN暑假，爸媽們正在愁不知道要帶他們到哪裡遊玩嗎？其實不一定要大老遠跑到郊外，帶著全家人搭捷運就能輕鬆出遊，來新北漫遊怪獸宇宙，在新北市民廣場嗨玩今夏最熱情的兒童藝術節，同時發掘更多好玩的周邊景點，新北市政府景觀瞭望台、板橋放送所、府中15、板橋435藝文特區、台灣玩具博物館，一起度過藝文歡樂又充實的假期時光！

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