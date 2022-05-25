要學生「提早放暑假」不只柯P！全教產籲教部「做好配套」勿踢皮球

▲全教產呼籲教育部不要再踢皮球，做好配套讓學生「提早放暑假」。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情在校園持續延燒，昨（24日）校園就有近萬例確診，外界提議提早放暑假，台北市長柯文哲昨也說這樣停停上上不是辦法，而全教產今（25日）也指出，目前校園確診最大族群為沒施打疫苗的小學生及幼兒園生，呼籲教育部不要再踢皮球，不要再讓孩子們冒險犯難，做好配套「提早放暑假」。

本土新冠肺炎疫情有往南蔓延升溫趨勢，校園確診數也持續攀升，根據教育部統計，昨校園新增超過9千例，其中採「全校」暫停實體課程已經有5406所園校，包括幼兒園1892所、國小2394、國中698校、高中312校，大專校院110校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在昨天台北市防疫會議上，北市教育局長曾燦金提到學校有提早放暑假的議題，柯文哲隨後提到，這是一個大問題，但這樣停停上上也不是辦法，認為這是大題目，一個政策會影響很大，內部有在討論，最慢明天（26日）會跟大家說，

對此，全國教育產業總工會（全教產）今天指表示，截至昨天校園已有15萬1761人確診，其中國小有5萬2397人、幼兒園2萬8887人，顯示目前學生確診最大族群是尚未施打疫苗的小學生及幼兒園生，而目前教育部雖授權各縣市政府彈性調整停課標準，但若下週學校恢復上課，1個學生確診就要停課3天，將造成停停上上、上上停停之情形。

對於柯文哲昨天喊出北市「提早放暑假」，全教產今天認為，指揮官陳時中回應由教育部會做通盤考慮，但教育部又表示，會參酌各地方疫情狀況，且配合指揮中心最新規定審慎評估，批評這「又是互踢皮球、無限輪迴」。

全教產指出，若政府說疫情「控制得宜」，但是數字會說話，至少在尚未施打疫苗國小及幼兒園的學生族群已失控，而且即使打完疫苗，也不會在3、5天內產生抗體，加上兒童中重症案例也持續增加中，請教育部不要再踢皮球、不要再讓孩子們冒險犯難了，備好配套，「提早放暑假」。