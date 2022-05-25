　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

要學生「提早放暑假」不只柯P！全教產籲教部「做好配套」勿踢皮球

▲▼海山國小有1名學生確診，該校今（31日）上午宣布，該班級從今起到4月10日停課，預計於4月11日復課，並針對師生及相關人員匡列採檢。（圖／記者許靖騏攝）

▲全教產呼籲教育部不要再踢皮球，做好配套讓學生「提早放暑假」。（圖／記者許靖騏攝）

記者許敏溶／台北報導

本土疫情在校園持續延燒，昨（24日）校園就有近萬例確診，外界提議提早放暑假，台北市長柯文哲昨也說這樣停停上上不是辦法，而全教產今（25日）也指出，目前校園確診最大族群為沒施打疫苗的小學生及幼兒園生，呼籲教育部不要再踢皮球，不要再讓孩子們冒險犯難，做好配套「提早放暑假」。

本土新冠肺炎疫情有往南蔓延升溫趨勢，校園確診數也持續攀升，根據教育部統計，昨校園新增超過9千例，其中採「全校」暫停實體課程已經有5406所園校，包括幼兒園1892所、國小2394、國中698校、高中312校，大專校院110校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在昨天台北市防疫會議上，北市教育局長曾燦金提到學校有提早放暑假的議題，柯文哲隨後提到，這是一個大問題，但這樣停停上上也不是辦法，認為這是大題目，一個政策會影響很大，內部有在討論，最慢明天（26日）會跟大家說，

對此，全國教育產業總工會（全教產）今天指表示，截至昨天校園已有15萬1761人確診，其中國小有5萬2397人、幼兒園2萬8887人，顯示目前學生確診最大族群是尚未施打疫苗的小學生及幼兒園生，而目前教育部雖授權各縣市政府彈性調整停課標準，但若下週學校恢復上課，1個學生確診就要停課3天，將造成停停上上、上上停停之情形。

對於柯文哲昨天喊出北市「提早放暑假」，全教產今天認為，指揮官陳時中回應由教育部會做通盤考慮，但教育部又表示，會參酌各地方疫情狀況，且配合指揮中心最新規定審慎評估，批評這「又是互踢皮球、無限輪迴」。

全教產指出，若政府說疫情「控制得宜」，但是數字會說話，至少在尚未施打疫苗國小及幼兒園的學生族群已失控，而且即使打完疫苗，也不會在3、5天內產生抗體，加上兒童中重症案例也持續增加中，請教育部不要再踢皮球、不要再讓孩子們冒險犯難了，備好配套，「提早放暑假」。

►限時1天！Her森森全站 LINE POINTS最高回饋10%，單品回饋上限200！

►花蓮瑞穗天合酒店住宿券來了！暑假玩一波不用加價

ET快訊
老闆確診！闆娘拒快篩還開店　熟客進門1句話員工更傻眼
30歲全馬跑者輕症痊癒　爬3層就喘！就醫狂問「到底怎麼了」
快訊／連千毅確診！　直播主之亂二審「無法出庭」
快遞員染疫7天仍陽性　被逼上班「大家都在咳」！指揮中心給答案
男明星爆「外流女粉絲裸照」截圖曝！　約女教練私拍
全台70％家長「手機相簿變這樣」！他揭慘況網笑翻
男大生摔車「滑到對向」！　遭客運當場輾斃
「兒童BNT」15縣市今開打！副作用有哪些　完整QA一次解答
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

口服藥物+體外震波治療　9旬老翁為女友重振雄風

要學生「提早放暑假」不只柯P！全教產籲教部「做好配套」勿踢皮球

快訊／兒童BNT開打！苗栗大排長龍　家長搶預約：特地休假帶來打

染疫重症腦炎個案增！「這支疫苗」被問爆　醫求饒：真的不一樣

此刻Omicron爆量！醫急呼「該去做1件事了」

白沙屯媽祖突「轉頭倒車」衝民宅　她跪地哭：等祢N年終於來了

7成3粽子都變貴了！　陳吉仲：可能是豬肉稍微有上漲

快遞員隔離7天仍陽性　竟被逼上班「大家都在咳」！指揮中心給答案

人妻要求過結婚紀念日　老公竟帶她回婆家慶祝：我媽煮飯很好吃

一圖看懂疫情高峰！7縣市達每日最高確診人數　何美鄉曝2關鍵

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

侯友宜母親過世低調治喪　眼眶泛紅接受民進黨質詢

帥廚裸半身抓老鼠遭突襲　嚇到高八度還雙腳跳：啊！

芭比Q了！他快篩2條線　室友變閃電俠光速消失

北漂男開箱月租8千元套房　CP高！騎車上班只要5分鐘

口服藥物+體外震波治療　9旬老翁為女友重振雄風

要學生「提早放暑假」不只柯P！全教產籲教部「做好配套」勿踢皮球

快訊／兒童BNT開打！苗栗大排長龍　家長搶預約：特地休假帶來打

染疫重症腦炎個案增！「這支疫苗」被問爆　醫求饒：真的不一樣

此刻Omicron爆量！醫急呼「該去做1件事了」

白沙屯媽祖突「轉頭倒車」衝民宅　她跪地哭：等祢N年終於來了

7成3粽子都變貴了！　陳吉仲：可能是豬肉稍微有上漲

快遞員隔離7天仍陽性　竟被逼上班「大家都在咳」！指揮中心給答案

人妻要求過結婚紀念日　老公竟帶她回婆家慶祝：我媽煮飯很好吃

一圖看懂疫情高峰！7縣市達每日最高確診人數　何美鄉曝2關鍵

口服藥物+體外震波治療　9旬老翁為女友重振雄風

北京今本土+47！深夜通報「多人被處理」　2起群聚案例調查結果曝

江蘇常州桶裝瓦斯氣爆致1死5傷　空拍畫面曝平房成碎瓦礫堆

前車加油4000公升　駕駛見總價嚇壞：我一個月薪水還不夠付

Snap獲利預警大跌43%、牽連社群媒體類股　市場擔憂美經濟迅速惡化

國民黨今提名蔣萬安選台北市　藍綠六都布局名單一次看

財部稱租屋族平均月租金僅8250　民間團體批：不食人間煙火

炭烤店老闆闖紅燈被揪酒駕　大眼妹心疼喊「都我喝的」也吃罰單

林志玲當媽3個月「無預警再曝喜訊」！　送兒子禮物：小生命奇蹟誕生了

要學生「提早放暑假」不只柯P！全教產籲教部「做好配套」勿踢皮球

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

生活熱門新聞

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

照規定0+7去上班！他第二天「快篩2條線」悲劇了

確診康復「身體易累」！他揭後遺症：已經1個月了

大雨夜襲15縣市！鄭明典曝熱區：雨勢持續

假日幫男友擺攤！OL睡著「被準婆婆狂酸」　結局療癒

何時恢復正常生活　台大醫給答案！但有1變數

雙北多「天選之人」未暴衝？　專家曝原因

國小司令台被政府出賣　6倍轉售學校

被男星性騷「激似賴品妤」女教練起底　被圍勦怒剃頭

3歲重症童「猛爆性腦炎」5天病逝　爸慟捐兒骨髓

白沙屯媽祖衝民宅原因曝！卡大門1分鐘

更多熱門

相關新聞

蔡英文偕同黃珊珊視察北榮　「中央地方會持續合作、解決問題」

蔡英文偕同黃珊珊視察北榮　「中央地方會持續合作、解決問題」

總統蔡英文24日下午邀請台北市副市長黃珊珊一同視察北榮防疫狀況，視察過後，蔡英文晚間也在臉書發文表示，此次視察自己心中只有萬分感謝，包括北榮負責的自由廣場篩檢站、一線醫護同仁等，中央和地方也會持續攜手合作、共同解決問題。

全台增202校停課「累計6003所」！

全台增202校停課「累計6003所」！

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

快訊／黃珊珊向蔡英文反映這2件事　宣布北市將啟動「紓困計畫」

柯文哲染疫缺席　蔡英文祝早日康復：電視上看起來沒平常瀟灑

柯文哲染疫缺席　蔡英文祝早日康復：電視上看起來沒平常瀟灑

蔡英文視察北榮　柯文哲：鼓勵程度較多

蔡英文視察北榮　柯文哲：鼓勵程度較多

關鍵字：

教育部全教產柯文哲放暑假

讀者迴響

熱門新聞

方文琳2年沒收入　求知名製作人遭拒

網傳「阿里山巨蟒纏繞貨車」　影片驚呆眾人

可直接放暑假了？教育部：審慎評估

2歲童無呼吸到院搶救　急診醫2小時見證人性

全台家長手機相簿變這樣！他揭慘況網笑翻

傑森摩莫亞力保安珀赫德留水行俠

懷孕懷到腦中風！26歲媽「清醒手術」保胎兒

男童毀20萬天線寶寶大逆轉！業者改口認錯

《全明星2》李佳薇爆「已祕婚半年」！

2度性侵女直播主　無恥Gino勁宥下場出爐

快訊／德州小學爆槍擊釀師生15死！　槍手僅18歲

火辣女菇農爆汗工作　身分曝光網嗨了

帶小三看球賽上電視　全國看他「外遇實況」

男明星遭控性騷「艷麗女教練」　暗示下體認證過

台64重大車禍！　BMW「2車碰撞翻覆」1死1重傷

更多

最夯影音

更多
柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功
兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

兒撞倒20萬天線寶寶害斷頭　俏媽「死亡之瞪」影片瘋傳

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

車銀優懲罰全昭旻「讓人心動」 《RM》外貌排名：我是第一

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

3歲童確診...搶救5天病逝　爸慟捐骨髓：把你生回來

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

炎亞綸啾咪笑話N度搞冷場XD　吳姍儒笑虧：他就只是臉擔當

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面