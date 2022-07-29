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2022新北市兒童藝術節7／29開幕　宇宙6大星球、交通資訊全攻略

▲▼新北市,兒童,藝術節,怪獸宇宙,市民廣場,舞鈴劇場,文化局。（圖／新北市文化局提供）

▲2022新北市兒童藝術節7月29日開幕！怪獸宇宙6大星球、交通資訊全攻略。（圖／新北市文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

2022新北市兒童藝術節即將於29日晚間7點至9點開幕，開幕表演由舞鈴劇場帶來《生命之光》，舞鈴劇場是臺灣活躍於國際舞台的表演團隊，本次以媲美百老匯的音樂劇創作，獨步全球的聲光扯鈴演出，讓大小朋友透過多重感官饗宴，觀賞國際級精彩演出外，現場還可體驗獨一無二的炫彩奇幻世界。

▲▼新北市,兒童,藝術節,怪獸宇宙,市民廣場,舞鈴劇場,文化局。（圖／新北市文化局提供）

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▲2022新北市兒童藝術節即將於29日晚間7點至9點開幕，開幕表演由舞鈴劇場帶來《生命之光》。

新北市文化局表示，今年新北市兒童藝術節的主題「怪獸宇宙」，特別將市府1F大廳變身「星際中繼站」，除了有「光年跑步機」絢麗的光圈跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練；其中「21號漫畫店星際分店」巨型漫畫書，帶領民眾一窺「躍演劇團」的小故事；另有「黑影王國奇幻箱」帶小朋友一窺沉浸皮影戲國度的故事情境。市民廣場竹筍地標化身「太空飛梭」，每日晚上進行燈光秀，「泡泡探勘隊」巨型泡泡藝術互動裝置，設置有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，泡泡機會定時吹出泡泡，搭配晚間燈光變換，奇幻又好玩。市民廣場周邊還有新北市美術館Artgogo行動巴士、斯巴達小勇士體驗營、小小建築師火箭挑戰積木遊戲、觀月計畫、飄飄月球島等有趣好拍的藝術裝置。

▲▼新北市,兒童,藝術節,怪獸宇宙,市民廣場,舞鈴劇場,文化局。（圖／新北市文化局提供）

▲市府1F大廳變身「星際中繼站」，「光年跑步機」絢麗的光圈跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練。

▲▼新北市,兒童,藝術節,怪獸宇宙,市民廣場,舞鈴劇場,文化局。（圖／新北市文化局提供）

▲「泡泡探勘隊」巨型泡泡藝術互動裝置，設置有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，泡泡機會定時吹出泡泡，搭配晚間燈光變換，奇幻又好玩。

除了開幕首日由舞鈴劇場帶來《生命之光》，市民廣場每日推出不同的主題節目表演，像是最受大小朋友喜愛的兒童天團紙風車、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan 等精彩節目，天天讓大小朋友好玩又好看。

▲▼新北市,兒童,藝術節,怪獸宇宙,市民廣場,舞鈴劇場,文化局。（圖／新北市文化局提供）

▲2022新北市兒童藝術節7月29日開幕，每天都有不間斷的主題演出。

喜歡放空度過慵懶一天的家長，千萬不要錯過2022新北市兒童藝術節，自7月29日至8月7日，市民廣場一路從白天嗨玩到晚上，強力放電不中斷。「2022新北市兒童藝術節」更多詳細活動資訊，可上活動官網或新北市文化局臉書粉絲團查詢。

▲▼新北市,兒童,藝術節,怪獸宇宙,市民廣場,舞鈴劇場,文化局。（圖／新北市文化局提供）

▲2022新北市兒童藝術節7月29日開幕，活動平面圖。

▲▼新北市,兒童,藝術節,怪獸宇宙,市民廣場,舞鈴劇場,文化局。（圖／新北市文化局提供）

▲2022新北市兒童藝術節7月29日開幕，交通資訊全攻略。

交通資訊：
活動地點：新北市市民廣場(新北市板橋區中山路一段161號)

(一) 大眾運輸：捷運、臺鐵、高鐵、公車
1.捷運板南線─板橋站，3A出口即可抵達
2.捷運環狀線-板橋站4號出口過新站路口抵達
3.臺鐵、高鐵至板橋車站下車，步行5分鐘抵達
4.公車
99、234、265、307、651、667、702、705、786、805、810、824、847、848、857、897、920、932、947、948、952、963、965、982、1032、F501、F502、藍32、藍33、藍37、藍38
搭乘至板橋公車站下車，步行3分鐘即可抵達

(二) 自行開車停車資訊：（搜尋「新北市公共停車場資訊查詢系統」）
1.市民廣場地下停車場 ：市民廣場東側(新站路)入口、市民廣場西側(新府路)出口。
2.特專三停車場：漢生東路與縣民大道口。
3.板橋火車站停車場：火車站東側(新站路)入口。
除了上述停車場外，周邊亦有其他停車場，民眾可多加使用。

防疫提醒、現場安全須知：
文化局提醒，由於活動場域市民廣場外圍在進行修繕工程，建議搭乘大眾交通運輸的民眾可由臺鐵連通道往市府方向抵達活動現場，推嬰兒車的民眾可多加利用市民廣場電梯，從板橋公車站前來的民眾請注意人行安全；此外，為確保疫情下市民朋友的健康安全，活動參與期間除飲食需求外，仍需佩戴口罩，做好防疫相關措施。

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