　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

正妹女大生「染粉色頭髮」陷網路霸凌！淪老少配女主角　悲吐心聲

▲▼正妹因粉色頭髮遭網路霸凌。（圖／翻攝自中國青年報）

▲正妹因粉色頭髮遭網路霸凌。（圖／翻攝自中國青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江師範大學2022屆本科畢業生鄭靈華，因染粉紅色的頭髮，近日遭到網路霸凌，在PO出自己和爺爺的照片後，甚至被造謠成「老少配」的女主角。7月23日，鄭靈華表示，經過複雜繁瑣的維權後，她公證了上千條嚴重侮辱性的內容，準備起訴網路霸凌者，她「不想放過每一個網路暴力的人」。

據《中國青年報》報導，鄭靈華出生於1999年。她活躍在多個社交平台，她喜歡記錄生活碎片、旅途見聞，還會分享一些保研經驗，以及喜歡的音樂。

事情發生在7月13日，當天下午4點半，鄭靈華在家拿到華東師範大學的研究生（碩士生）錄取通知書。她沒舍得拆信封，想讓病床上的爺爺第一眼看到。

老人去年12月因腦梗、心梗、腸癌中晚期住院。因為當地出現新冠肺炎疫情，鄭靈華一直未能到醫院看爺爺，只能通過網路影片見面。

鄭靈華後來表示，自己6個月大時沒了母親，父親忙，她主要由爺爺照顧。從記事起，爺爺就天天圍著她轉，送她上學、接她放學，買菜、燒菜、洗衣服全都是他一個人，「替代了媽媽的角色。」

▲▼正妹因粉色頭髮遭網路霸凌。（圖／翻攝自中國青年報）

▲她把看望爺爺的照片和影片PO上網路。（圖／翻攝自中國青年報）

鄭靈華說，高中時，音樂老師聽她唱歌有天賦，建議她學音樂。音樂生需要鋼琴，爺爺用他的退休金買了一台，「在我們這樣的家庭擁有一台鋼琴是不容易的事。」鄭靈華說，在她每一個關鍵人生節點，爺爺都在支持她，繼續讀研，也是爺爺的一個心願。

醫院裡的爺爺瘦了，視力也模糊了，鄭靈華便將通知書上的內容，一個字一個字地讀給爺爺聽。7月13日下午5點和晚上9點半左右，鄭靈華把與爺爺短暫相聚的照片、影片，分別發在不同社交平台上。她在朋友圈中寫道，「我考研的動力之一是能夠讓爺爺親眼看到我上研究生，並以我為驕傲。」

之後，帖子迅速走紅，可讓鄭靈華意想不到的是，不知誰「搬運」了她的內容，迅速在網路擴散。有人攻擊她師範生的身分和錄取她的學校；有人造謠「老人帶病考取研究生，娶了一個小女生」；還有一些自媒體配上「專升本考上浙大後爺爺哭了」的字幕，賣補習班課程；甚至，有人因為她染了粉紅色頭髮，給她貼上「不正經人」、「妖精」、「紅毛怪」的標籤。親戚看到網路惡評，說她「多事」，為何要發帶老人的影片？她一度想到自殺。

7月23日，鄭靈華表示，經過複雜繁瑣的維權後，她公證了上千條嚴重侮辱性的內容，準備起訴網路霸凌者。她強調，希望那些「侮辱教師行業、音樂生、華東師範大學、爺爺、和我」的網路霸凌者一個都逃不了，「我的戰鬥才剛剛開始。」

7月23日晚上，鄭靈華接受完採訪後，把粉色頭髮染回了黑色。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
阿美族揹工失聯11天亡　妹妹心碎發聲
大熱天打赤膊、沖冷水澡！　醫曝「5大危險消暑行為」
正妹主播不倫人夫籃球員「開房被抓包」！　她離職消失
獨／不是找插座！　他勸對方「一句話」遭圍毆開槍
蔡阿嘎參戰！　「14秒地獄片」酸爆新竹球場
快訊／2家「保經公司」遭撤照！　金管會公佈2大罪狀
余正煌聲明沒有抄襲！　林智堅競辦回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

聚焦健康養老　兩岸大健康產業發展沙龍提前布局「高齡社會」

正妹女大生「染粉色頭髮」陷網路霸凌！淪老少配女主角　悲吐心聲

人生沒有如果！　天才少年變「瘸腿」二舅...影片感動千萬人

陸央企子公司跨海投資新加坡房產　蓋7623坪建地面積住宅區

大陸祭奠網站設「日本戰犯紀念堂」當局介入　已被關閉整頓

女子穿「馬面裙」逛杭州迪奧拍片被制止　文化挪用與抄襲引熱議

影片悚入！4歲男童蹲地玩…被捲車底拖行輾壓「身體對半折」慘死

大陸全國台企聯赴溫州考察　走訪大學科技園、海洋經濟發展示範區

四川36歲警持槍行兇致3死2傷　當地公安懸賞44萬元緝兇

2歲女童「肛周長滿菜花」病況圖驚呆名醫！官方：排除性侵可能

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

聚焦健康養老　兩岸大健康產業發展沙龍提前布局「高齡社會」

正妹女大生「染粉色頭髮」陷網路霸凌！淪老少配女主角　悲吐心聲

人生沒有如果！　天才少年變「瘸腿」二舅...影片感動千萬人

陸央企子公司跨海投資新加坡房產　蓋7623坪建地面積住宅區

大陸祭奠網站設「日本戰犯紀念堂」當局介入　已被關閉整頓

女子穿「馬面裙」逛杭州迪奧拍片被制止　文化挪用與抄襲引熱議

影片悚入！4歲男童蹲地玩…被捲車底拖行輾壓「身體對半折」慘死

大陸全國台企聯赴溫州考察　走訪大學科技園、海洋經濟發展示範區

四川36歲警持槍行兇致3死2傷　當地公安懸賞44萬元緝兇

2歲女童「肛周長滿菜花」病況圖驚呆名醫！官方：排除性侵可能

選戰議題被歪樓　林錫耀籲「不要被分化」：風波很快過去

聚焦健康養老　兩岸大健康產業發展沙龍提前布局「高齡社會」

竹市+603　建議嬰幼兒完整接種降低中重症風險

要看女學生屁股的刺青　高中男師「表情淫邪」挨告判賠3萬

分科測驗刪數乙志願亂！補教籲最好填100個　曝缺額破1.4萬恐怖效應

金世正排行人際關係惹議　車銀優、志效贏過I.O.I⋯網驚：太誠實了

6月景氣燈號續亮綠燈　國發會：下半年可繼續維持

三寶爸被8公尺巨鱷吞下肚　村民活逮3鱷魚肚中發現「消化中碎屍」

600坪台東無印良品好吃好玩　獨家啤酒、冰淇淋限定登場

快訊／「陰涼」代價高！單車男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

向佐視訊女網紅曾出演《三十而已》 閨蜜爆料對話曝

正妹等紅燈！鄰車「3道目光」緊盯...網笑了

4歲男童蹲地玩！被捲車底拖行輾壓慘死

2歲女童肛周長滿菜花　官方通報：排除性侵可能

「正妹警花」性愛片遭瘋傳　網看呆

女子身高190　活了49年才知「自己是男的」

奧迪男落跑躲正宮捉姦！小三慘被當街剝衣暴打

女子穿「馬面裙」逛杭州迪奧拍片被制止 文化挪用與抄襲引熱議

陸國企官員二代炫富 喝88萬元一斤的茶...一家三口名下6套房

80年代狠角色　昔日老大淪丐幫幫主

140名孩童上完游泳課集體發燒　一查泳池出狀況

趙立堅回應外媒「蔡總統登艦視察演習」：請你以後提問注意措辭

陸國防部：裴洛西若訪台　解放軍不會坐視

更多熱門

相關新聞

染髮激推！6款「染後護色髮品」推薦

染髮激推！6款「染後護色髮品」推薦

夏季正是適合染髮的季節，但在陽光照射和不當清潔之下，有超過一半的消費者在染後2-4周內就感覺開始掉色，《ET FASHION》盤點護色髮品，絕對是你褪色尷尬期的最佳救援。

正妹記者輕生陸網仍不放過！評論刷一排酸爆

正妹記者輕生陸網仍不放過！評論刷一排酸爆

韓系仙女唯一指定髮色「柔霧磚橘」

韓系仙女唯一指定髮色「柔霧磚橘」

不挑膚「木質調髮色」推薦TOP 6

不挑膚「木質調髮色」推薦TOP 6

對自身言論負責才配享有言論自由

對自身言論負責才配享有言論自由

關鍵字：

網路霸凌粉色頭髮染髮鄭靈華

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面