正妹女大生「染粉色頭髮」陷網路霸凌！淪老少配女主角　悲吐心聲

▲正妹因粉色頭髮遭網路霸凌。（圖／翻攝自中國青年報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江師範大學2022屆本科畢業生鄭靈華，因染粉紅色的頭髮，近日遭到網路霸凌，在PO出自己和爺爺的照片後，甚至被造謠成「老少配」的女主角。7月23日，鄭靈華表示，經過複雜繁瑣的維權後，她公證了上千條嚴重侮辱性的內容，準備起訴網路霸凌者，她「不想放過每一個網路暴力的人」。

據《中國青年報》報導，鄭靈華出生於1999年。她活躍在多個社交平台，她喜歡記錄生活碎片、旅途見聞，還會分享一些保研經驗，以及喜歡的音樂。

事情發生在7月13日，當天下午4點半，鄭靈華在家拿到華東師範大學的研究生（碩士生）錄取通知書。她沒舍得拆信封，想讓病床上的爺爺第一眼看到。

老人去年12月因腦梗、心梗、腸癌中晚期住院。因為當地出現新冠肺炎疫情，鄭靈華一直未能到醫院看爺爺，只能通過網路影片見面。

鄭靈華後來表示，自己6個月大時沒了母親，父親忙，她主要由爺爺照顧。從記事起，爺爺就天天圍著她轉，送她上學、接她放學，買菜、燒菜、洗衣服全都是他一個人，「替代了媽媽的角色。」

▲她把看望爺爺的照片和影片PO上網路。（圖／翻攝自中國青年報）

鄭靈華說，高中時，音樂老師聽她唱歌有天賦，建議她學音樂。音樂生需要鋼琴，爺爺用他的退休金買了一台，「在我們這樣的家庭擁有一台鋼琴是不容易的事。」鄭靈華說，在她每一個關鍵人生節點，爺爺都在支持她，繼續讀研，也是爺爺的一個心願。

醫院裡的爺爺瘦了，視力也模糊了，鄭靈華便將通知書上的內容，一個字一個字地讀給爺爺聽。7月13日下午5點和晚上9點半左右，鄭靈華把與爺爺短暫相聚的照片、影片，分別發在不同社交平台上。她在朋友圈中寫道，「我考研的動力之一是能夠讓爺爺親眼看到我上研究生，並以我為驕傲。」

之後，帖子迅速走紅，可讓鄭靈華意想不到的是，不知誰「搬運」了她的內容，迅速在網路擴散。有人攻擊她師範生的身分和錄取她的學校；有人造謠「老人帶病考取研究生，娶了一個小女生」；還有一些自媒體配上「專升本考上浙大後爺爺哭了」的字幕，賣補習班課程；甚至，有人因為她染了粉紅色頭髮，給她貼上「不正經人」、「妖精」、「紅毛怪」的標籤。親戚看到網路惡評，說她「多事」，為何要發帶老人的影片？她一度想到自殺。

7月23日，鄭靈華表示，經過複雜繁瑣的維權後，她公證了上千條嚴重侮辱性的內容，準備起訴網路霸凌者。她強調，希望那些「侮辱教師行業、音樂生、華東師範大學、爺爺、和我」的網路霸凌者一個都逃不了，「我的戰鬥才剛剛開始。」

7月23日晚上，鄭靈華接受完採訪後，把粉色頭髮染回了黑色。