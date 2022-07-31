林智堅竟不知情！2000字聲明爆出大秘密　她打臉：把民眾當笨蛋

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文爭議，其過去在台大國發所的指導教授、現國安局長陳明通今（31日）發表2千字聲明，強調是他「先修正」林智堅論文後，「再交給」余正煌作參考；隨後，林智堅也回應陳明通的聲明，並聲稱「不知道老師把他原先做的初稿交給余先生」。對此，台北市議員徐巧芯痛批「說謊要記得打草稿好嗎？」

林智堅下午在記者會上提到，當時陳明通曾口頭詢問是否願意將不公開的內部民調提供給余正煌使用，但從今天陳明通的聲明才知道，不只6份民調給了出去，連自己「初稿」都交給余正煌。

針對林智堅下午開記者會坦言，不知道陳明通將初稿交給余正煌參考。徐巧芯在臉書發文表示，林智堅今天出來開記者會，故作驚訝說，現在才知道自己的論文被陳明通拿去給余正煌「參考」。可是不對呀，你自己貼出來的自己的論文，第一篇學位論文就是引用自余正煌，怎麼可能沒發現兩份論文如此雷同？

▲徐巧芯質疑，林智堅不知情論文草稿被徐正煌參考的說法。（合成圖／林智堅、徐巧芯臉書）

徐巧芯認為，「只有兩種可能，智導上線，跟通導合作演一齣爛戲，把民眾當笨蛋，或者論文根本是別人代寫，所以到現在都不知道發生什麼事。請問你是哪一種？請開始你的表演，自我發揮一下。」最後還嗆林智堅，「小智讚，說謊要記得打草稿好嗎？一直（被）打臉我們手很痠耶」。