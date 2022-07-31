陳明通2000字替林智堅論文背書　賴香伶：兩人何不親向台大說明？





▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅｢論文門」持續延燒，其中台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通31日發2000字聲明背書，強調他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」學生余正煌作參考。不過，民眾黨桃園市長參選人賴香伶下午在臉書表示，「為何不親自向台大說明？請智堅自我發揮一下」。

賴香伶指出，陳明通今二次聲明說自己是「先修正」林智堅論文，再提供給余正煌做參考，但她要問：為何陳明通、林智堅不親自向台大學術倫理審定委員會說明？林智堅雖然公布論文資料，但被大家找到很多錯誤的地方，「誠實還是最好的解決方案」，大家提出的質疑，並沒有聽到林智堅合理的解釋，甚至林自己過去的版本可以改變？這都是大家不能接受的。

賴香伶表示，她還是奉勸林智堅：親自向台大學術倫理審定委員會說明，尤其資料在網路上被人質疑變造，「你也應該揭示當年真正的版本」。

另外，賴香伶也說，陳明通是不是也應把email往來紀錄、資料都交給台大學倫會？讓台大來檢視資料、判斷？但是陳明通為何沒有親自出面說明？這樣發聲明的方式，有符合總統蔡英文「拿證據」、「說明白」的要求嗎？

賴香伶強調，這次台大論文抄襲風波，陳明通局長是兩人的老師，也是最關鍵的人之一，一旦台大做出不利於林智堅的決定，陳明通也難脫責任，與其一再發出備受質疑的聲明，建議陳明通應該好好面對台大學倫會，讓台大學倫會的老師仔細詢問陳明通案情，「隔空喊話」並無助於真相釐清。