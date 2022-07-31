裴洛西亞洲行啟程前　習近平下命解放軍「敢於犧牲」

▲習近平在天安門閱兵。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）亞洲行傳出可能訪台，引起中國大陸不滿，在台海周邊展開多場軍演。同時，中共總書記習近平更在日前授予解放軍最高榮譽「八一勳章」時，要求全軍官兵「關鍵時刻敢於犧牲、敢於鬥爭、敢於勝利。」

解放軍建軍節為每年的8月1日，習近平7月27日在頒發解放軍最高榮譽「八一勳章」時，以中央軍委主席的身分簽署命令，要求解放軍全軍官兵要向「八一勳章」的獲得者學習。

命令中提到，全軍官兵要像「八一勳章」的獲得者那樣，一心一意抓備戰謀打贏，砥礪戰鬥作風、苦練實戰能力、鍛造勝戰本領，關鍵時刻敢於犧牲、敢於鬥爭、敢於勝利，堅決完成黨和人民賦予的使命任務。

▼裴洛西傳出可能訪台，令台海緊張情勢加劇。



值得注意的是，習近平還授予了解放軍空軍地空導彈兵某部二營「模範地空導彈營」的榮譽稱號。中共黨媒《人民日報》在報導中提到，該營是解放軍首批組建的地空導彈兵部隊，在國土防空作戰中取得擊落多架敵機的戰績。

雖然相關報導未提及「空軍地空導彈兵某部二營」的確切名稱，但不難推測出來，所指就是曾在50、60年代擊落國軍多架軍機的「地空導彈部隊二營」。國軍「黑貓中隊」的傳奇飛行員陳懷生（本名：陳懷）1962年9月架式U-2偵察機潛入江西地區執行偵查任務時，就是被該營在南昌以SA-2防空飛彈擊落身亡。

裴洛西可能訪台的消息傳出後，中國大陸不斷發出警告，大陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進更在微博及推特上發文表示，美國軍機和裴洛西飛機若闖入台灣12海浬上空，解放軍戰機有權發射導彈，擊落裴洛西乘坐的專機，「如果他們試圖用極端方式護送裴洛西訪台，必須面對可能發生空中擦槍走火、裴洛西機毀人亡風險。」