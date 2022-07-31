黃珊珊喊話台大盡快查清楚　自曝當年「論文沒寫完」：走過必留痕跡

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所論文抄襲爭議，台北市有議員要調閱市府政務官的論文資料，還要求政務官簽署同意使用軟體比對抄襲，台北市副市長黃珊珊回應將研議相關規定再做回覆，強調不能把每個人都當成抄襲犯，但也向台大喊話，希望這起風波能夠盡快查清楚，同時透露自己當年未寫完論文的原因。

黃珊珊說，自己也是台大人，後來在當議員時，曾經考上交通大學科技法律研究所，會報考研究所，是因為覺得自己法律系畢業太久，一直很想學習不同領域的專業，所以每週晚上上課，假日到新竹上課，整整三年的時間，學分其實都已經修完了。​

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黃珊珊表示，大家都知道她愛打電動，當時網路遊戲開始興盛，遊戲寶物與角色變成交易標的，糾紛也開始出現，讓遊戲公司收到很多客訴，她的論文題目，本來是想寫關於虛寶交易的法律關係，但是因為小孩剛上小學，教好他的注音，實在比論文重要太多了，所以她就放棄了這篇論文，反正與其寫不好，不如不要寫，就是這麼簡單。​

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黃珊珊說，當時有很多朋友覺得可惜，也有人想幫忙，但是她完全不考慮。只要不是自己的東西，不但自己會心虛，也總有一天會被披露，凡走過必留下痕跡。她沒有學位，當然也沒有論文可以被調查。​

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對於有議員要求調閱官員論文資料，黃珊珊強調，這是個人的資料，也與台北市政務無關，何況大多數的博碩士論文都已經可以透過系統查詢，除了少數列為密件或不公開，每個人都要為自己的行為負責，但不能把每個人都當成抄襲犯。

不過，黃珊珊強調這次台大發生這樣的事件，對學術尊嚴傷害很深，真心希望能夠盡快查個清楚。台大的學術地位，不應該為個別特定對象背書，若查無實證，也要還人家一個清白公道。