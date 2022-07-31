7年前也吃泡麵！柯文哲酸陳時中「設計拍照」　「產品不同」效益不一樣

▲柯文哲出席民眾黨新北市參選人亮相記者會。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中的競選發言人莊瑞雄於28日發文，貼出一張陳時中晚餐吃泡麵的照片，直言「這就是真實的阿中」，但被發現台北市長柯文哲2015年同一天也有相同照片。對此，柯文哲31日回擊，自己是很自然地吃泡麵，跟「設計去拍」不一樣，「就算宣傳手法一樣，但內容物不同，還是差很多。」

身兼民眾黨主席的柯文哲31日上午出席民眾黨新北市參選人亮相記者會，關於陳時中的策略是邊緣國民黨台北市長參選人蔣萬安、台北市副市長黃珊珊，柯文哲認為，這是2個月前就知道的事，「民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流的。」他自己覺得這種打法很熟悉，「看那個文宣，都跟2014年（柯文哲選台北市長時）風格滿像的。」

媒體追問，陳時中稱邊緣黃珊珊、蔣萬安是因為2人拿不出政策，柯文哲聽聞後不斷大笑，再度提及內湖交通改善問題，「他的政策是什麼？我也很想聽一聽。」

另外，針對陳時中吃泡麵文被酸作秀，北市聯醫胸腔科醫師蘇一峰也貼出柯文哲7年前在超商吃泡麵照片一事，柯文哲笑稱，自己是真的吃，「他那個是⋯（我）很自然地吃跟（陳時中）設計去拍的不一樣！」自己看那張照片覺得很相像，代表他以前的老戰友現在都在陳時中團隊。

柯文哲認為，就算宣傳手法一樣，但內容物不一樣，還是差很多，「相同廣告商加上十倍廣告預算，問題是產品不一樣，做出來廣告效果還是不同。」

▼柯文哲超商吃泡麵。（圖／翻攝蘇一峰臉書）