蔡英文談近幾年台日關係發展　「進入史上最友好的新紀元」

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文31日表示，近幾年來台灣與日本關係的發展，進入到史上最友好的新紀元，不論是遭遇天災還是疫情的挑戰，兩國總是攜手度過重重的困難和挑戰，她期許未來能夠強化實質的經貿交流合作、加深公民社會與教育文化領域的協力，以及雙方用更常態化的方式進行區域安全的合作。

李登輝基金會、台灣智庫上午在集思交通部國際會議中心舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，與會者蔡英文、台灣智庫共同創辦人林佳龍、日本駐台代表泉裕泰、李登輝基金會董事長李安妮等人。

蔡英文致詞時指出，前總統李登輝畢生致力於台灣的民主化、推動台灣的政治轉型，必然是所有台灣人民共享的重要資產，而李登輝與日本各界都有建立深厚的關係，更與前日本首相安倍晉三相知相惜、亦師亦長達將近30年，對於政治觀點跟國際情勢，他們常有互相的交流跟啟發。

蔡英文認為，近幾年來台灣與日本關係的發展，進入到史上最友好的新紀元，不論是遭遇到天災還是疫情的挑戰，台日總是攜手度過重重的困難與挑戰，希望未來在這些堅實的基礎之上，兩國能夠回顧過去也展望未來。

蔡英文說明，對於台日關係未來的發展，自己有3個期許，第一是強化實質的經貿交流合作，因為日本是台灣的第三大貿易夥伴，同時也是外資跟技術主要的來源之一，而另一方面台灣也是日本第三大的貿易夥伴。

蔡英文也說，面對國際經濟局勢的快速變遷，台灣和日本在產業價值鏈上的角色，「我們是夥伴而不是競爭者」，台日未來將繼續深化雙方的經貿合作，相信可以共同在國際分工的位置取得優勢，而台灣也已經做好準備，期待未來能夠正式加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

蔡英文表示，她的第二個期許是繼續加深公民社會、教育文化領域的協力，因為台灣和日本人民在文化、教育及民間團體等方面，雙方都有建立緊密、深厚的互動，同時不斷地展開許多新的合作計畫。

蔡英文說明，台灣與日本在2017年簽訂「台日文化交流合作瞭解備忘錄」，強化雙方在藝術交流等領域的雙向交流，加上近年來有很多知名的日本藝術大師，包括奈良美智來到台灣舉辦展覽，每次都引起台灣民眾很大的迴響。

蔡英文也說，台灣每年都透過日本青年台灣研習營，邀請日本各地的議員、國會議員助理等年輕世代來台灣進行互訪，「我們希望台日友好的進展，透過這些互動，在未來能夠繼續向下扎根」。

蔡英文表示，第三個期許是能夠用更常態化的方式，進行區域安全保障方面的合作，尤其日本近年來在許多重要國際場域，都多次強調台海和平穩定的重要性。

蔡英文指出，台灣與日本同處第一島鏈上的關鍵防線，雙方應該深化合作、共同維護印太區域的和平穩定，雙方基於這樣的共識，可以建立更緊密、更常態化的合作模式，進而更穩定地運作。

蔡英文強調，台灣與日本未來要繼續深化民主、發揚自由人權的信念，把所有共享普世價值的國家與人民團結在一起，大家攜手合作，共同守護印太區域的和平穩定，「這是這一代人的挑戰和使命，我們一起來努力」。