當蔡英文面力挺林佳龍　李安妮：我私心希望林佳龍變成「龍市長」

▲左起林佳龍、泉裕泰、蔡英文、李安妮。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

2022九合一大選將於11月26日登場，參選人積極跑行程拉抬聲勢。今（31日）由李登輝基金會及台灣智庫李登輝基金會共同舉辦的活動上，李登輝基金會董事長李安妮出席致詞時，當總統蔡英文及民進黨新北市長參選人林佳龍面，表示自己私心希望林佳龍可以變成「龍市長」。

前總統李登輝2020年7月30日病逝，為紀念李過世2周年，李登輝基金會及台灣智庫31日上午共同舉辦「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，蔡英文、林佳龍、日本交流協會在台代表泉裕泰及李安妮皆出席。

李安妮致詞時透露，這次論壇主題源自一個沒人知道的小故事，故事主角之一就是泉裕泰；去年4月13日下午，我帶著剛上任的執行長到日台交流協會拜訪泉裕泰，向泉說明李登輝基金會現況，以及如何接續李登輝與日本之間維繫的關係。

李安妮說，當時泉裕泰分享一個小煩惱，說2022年是日本與台斷交50周年，也是中日關係正常化50年；半世紀是值得紀念時刻，也是訴說歷史絕佳機會，但對泉裕泰即日台交協尷尬的是，這好像是一對分手情侶，多年後提分手一方，大方旗鼓提醒，甚至要對方配合共同紀念，被分手方當年的傷心往事。

「我忘不了泉大使當時皺著眉頭苦笑的表情」。李安妮說，但心中同時也在思考李登輝基金會速乎可以做什麼，為泉裕泰跟台灣解決這個小煩惱，基金會本來就計畫將今年重點工作放在延續李登輝的台日關係上，所以規劃大小活動，重新詮釋兩國關係。

李安妮指出，這場學術論壇建構在兩個核心主軸上，第一、1972年半交是無可逆轉事實，但台日往來卻更密切、加溫，展現在經貿跟真摯友情上，包括阪神大地震台灣積極救災，921大地震日本搜救隊最先抵台，311大地震台對日捐款高居世界第一，而去年124萬劑疫苗從成田機場起飛；台日友好在今日是牢固的事實，50年前的傷心往事，卻成台日的新起點。第二、台灣與日本關係升溫背後，李登輝扮演非常重要關鍵角色，許多日本人視李登輝為導師，包含安倍晉三。

致詞最後，李安妮感謝蔡英文蒞臨，也感謝林佳龍的台灣智庫共同主辦，只是李安妮以「前部長」稱呼林佳龍時，突說：「我也私心希望我們的前部長，可以貨真價實的變成龍市長」。