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林哲瑄重傷8萬人淚挺！　他見一畫面心寒：民進黨沒人留言加油

▲▼ 。（圖／林哲瑄臉書）

▲林哲瑄受傷後臉書發文，罕見未見民進黨民代留言 。（圖／林哲瑄臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

新竹球場12億重金改建，外野草皮的小碎石，卻讓富邦悍將林哲瑄在飛撲接球時「定桿」重擊地面，導致左肩關節唇破裂，本季確定報銷。對此，林哲瑄29日在臉書發文吐心聲，貼文湧入8萬多人替他加油打氣，不過卻有粉專發現，留言區罕見未見任何一位綠營民代藍勾勾，意外掀起熱議。

林哲瑄29日在個人臉書發文表示，回想起先前在美國打拼的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題，所以可以毫無保留在場上拚戰，發揮出自己最好的一面。因為大家都知道，運動員的生涯相當短暫，任何的傷勢，都會有可能造成職業生涯結束。

林哲瑄感嘆，受傷開刀這件事，從來沒想過會發生在自己的身上，既然發生了，就要去面對，希望我的傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視，讓球團、聯盟以及相關體育指導單位，重新檢視台灣各地方球場的公共安全，這樣對於職業球員以及年輕的學生球員，都是最好的保障！

▲富邦悍將林哲瑄撲接。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將林哲瑄撲接重傷，本季宣告報銷。（圖／富邦悍將提供）

臉書粉專「不禮貌鄉民團」29日發文驚呼「這大概是我今年看到最不可思議的畫面了」，他指出林哲瑄在新竹棒球場受傷後，在臉書發文回報自己的傷勢，也感謝球迷對他的關心，結果發現整個留言區，絕大部份都是時代力量、台灣民眾黨、還有國民黨的人過去加油打氣，「綠營的人，我只認出一個卡神楊蕙如，其他代表性的綠營公眾人物，我幾乎都沒看見。」

「不禮貌鄉民團」表示，從總統蔡英文開始算起，各路大咖，包括蘇貞昌、陳建仁、鄭文燦、王浩宇、綠營60多位立法委員、中職會長蔡其昌、前新竹市長林智堅、副市長沈慧虹，到地方議員，以及平時看到戴資穎比賽就會跟著喊台灣之光，大大小小上百個綠營粉絲團，竟沒有一個人願意前往林哲瑄留言區，為他鼓勵打氣，祝他早日康復，沒有一個人願意到他的留言區承認新竹市府團隊做得不夠好，以後一定會更加改進。

「不禮貌鄉民團」感嘆，反而是林智堅的論文風波，已經各種前後矛盾、無法自圓其說，連台大教授都看不下去，學長要跟他對簿公堂了，還有一大票拿到藍勾勾的綠營民代粉絲團，三不五時到他的留言區喊「市長加油」，這到底是哪門子的「台灣價值」？

▲▼ 。（圖／林哲瑄臉書）

▲林哲瑄重傷後發文，湧入8萬多人按讚加油打氣！（圖／林哲瑄臉書）

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論「這樣的台灣價值還真噁心」、「邀功的時候才會積極留言」、「現在所謂的台灣價值，在我看起來只是政爭的工具，不在意公平正義，也不在乎民主自由與是非對錯」、「這沒啥好不可思議的，反正一堆也是蹭而已，有哪幾個是真的關心了」。

不少網友認為狠酸，「等國際賽奪冠的時候就會出現了」、「這就是我要的雙標民進黨」、「抱歉，全黨正忙著研究另一個人的論文」、「怎麼會呢？沒有出征林哲瑄已經很不錯了」。

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