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嘉義縣第二屆國本學堂結業典禮　新一代農業種子隊誕生

▲▼ 第二屆國本學堂結業典禮 新一代農業種子隊誕生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

第二屆國本學堂結業典禮 新一代農業種子隊誕生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣第二屆國本學堂結業，由19位卓越班學員齊走紅毯，歡慶第二屆嘉義縣農業種子隊誕生，縣長翁章梁同時身為國本學堂創辦人兼校長，今出席頒證書鼓勵通過考驗的卓越農民，肯定他們是嘉縣農業驕傲。

▲▼ 第二屆國本學堂結業典禮 新一代農業種子隊誕生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府開辦國本學堂已邁入第二屆，課程主要為三大主軸「農業專業化」、「信賴的職人精神」及「品牌形象塑造」，包含農業產銷、科技監測及產業管理，提升農民的專業知識及能力。

▲▼ 第二屆國本學堂結業典禮 新一代農業種子隊誕生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本屆初階班62人取得證書，進階班52人，卓越班則以農業EMBA為小班菁英課程規劃，結業需提出農業創新計劃，共19人取得證書，國本學堂課程多元，辦理綜合型工作坊、農業多元發展小型座談會、國內農業生產技術及通路市場研習及考察，達到帶動整體農業價值鏈，建立農業專業化。

▲▼ 第二屆國本學堂結業典禮 新一代農業種子隊誕生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，國本學堂因應不同層次需求開設初階、進階、卓越班，找不同專業師資指導，二屆下來學員都很有感，也很切合他們的需求，盼在國本學堂帶領下孕育一批又一批農業生力軍，讓農業成為農民終身發展的事業。

典禮邀約第一屆卓越班學員參加，共同見證及促進學員間農業專業知識交流，翁章梁指出，國本學堂不是訓練所也不是研究所，而是透過實務思考農業未來的學堂，農為國家之本，成就農業的關鍵來自對從農人員的肯定及尊重。

第二屆國本學堂從去年8月開課，招生、授課、實地觀摩、期末專討，歷經將近10個月，共開辦200小時80堂系列課程，參與人次達2,300人以上，農民受惠有感，現場展示圓夢成果，實踐課堂所學帶動農業升級。

農業處指出，國本學堂將持續培育新一代農職人，第三屆國本學堂預計於九月開跑，歡迎嘉義縣從事農業民眾密切關注農業處粉絲專頁。

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