8月起育兒津貼、托育補助再加碼　嘉義縣鼓勵居家及公共托育諮詢

▲育兒政策全面提升！8月起育兒津貼、托育補助再加碼 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應「0-6歲國家一起養」政策，自111年8月起，育兒津貼每人由每月3500元調升至5000元起；公共化托育補助每人每月4000元調升至5500元起；準公共托育補助每人每月7000元調升至8500元起，採多管齊下方式，供家長多元選擇，以建構完善且友善兒童照顧政策。

嘉義縣社會局長張翠瑤提醒，家中育有2歲以下幼兒「自行照顧者」，請向幼兒戶籍地的村里辦公所或各鄉（鎮、市）公所提出育兒津貼申請；倘家中3歲以下幼兒由「公共化」或「準公共」收托照顧，請向送托機構或本縣居家托育服務中心提出托育補助申請。

「育兒津貼」可洽嘉義縣社會局05-3620900轉5117或幼兒戶籍所在地各鄉鎮市公所諮詢，「公共化」及「準公共」托育補助請洽嘉義縣社會局05-3620900轉5113或5107、嘉義縣居家托育服務中心05-3707043、大林社區公共托育家園05-2953755或朴子社區公共托育家園05-3700207詢問。

另外，為落實「0-6 歲國家一起養」政策，嘉義縣除持續辦理托育補助及育兒津貼發放對象、提高補助金額，並持續推動公共及準公共托育服務，佈建「社區公共托育家園」及「托嬰中心」，以滿足年輕家長的托育需求，期許提升婚育家庭生養子女意願及減輕家長經濟負擔。