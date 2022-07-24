信眾合力捐款1700萬　嘉義縣東石鄉三家村福德廟入火安座

▲ 嘉義縣東石鄉三家村福德廟入火安座大典 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

東石鄉三家村福德廟24日舉行入火安座大典，恭迎土地公神尊入火安座，廣大信徒擺香案熱烈慶祝，眾人合力迎神，縣長翁章梁今會同立委翁重鈞、東石鄉長林佳瑩、議長張明達等人出席揭廟匾，向福德正神祈求國泰民安、風調雨順。

三家村昔稱「三塊厝」，1950年台灣省實施地方自治後，遂改今名，迄今鄰近居民仍習以為常的稱三家村為三塊厝。

1661年福建漳、泉二州住民隨延平郡王鄭成功移民台灣墾殖，大坵田人口增至數十戶，據本地耆老所述，土地公廟在現址已奉祀200餘年，歷經八七水災沖毀，曾轉而奉祀於信眾家中。

福德廟1980年、1995年2次在現址修建，漸因建物狹小老舊不敷使用，村民感念土地公守護鄉里，信眾合力捐款約1700萬於2020年3月新建寺廟，同年12月翁章梁參與上樑儀式，並於今年7月順利完工，今入火安座。

土地公又稱福德正神，為地方村社的守護神，是台灣民間最普遍信仰的神明，信奉土地公祈求五穀豐收，被農、商家奉為守護神。

很多人會把土地公迎進家裡祭拜，一般家庭的廳堂五神中必有供奉土地公，因每月初二、十六為土地公的做牙日，商家會在店門前設香案、燭台、供品祭拜，來增添財庫，而一般農家則在初一和十五祭拜土地公，對於土地感恩之心未嘗間斷。

翁章梁說，古時候有一句話「家家戶戶有土地公、觀世音」，土地公、觀世音可以說是與鄉親生活最接近的神明，還有一句話是「庄頭庄尾有土地公」，過去的生意人都很敬仰土地公，可以說是福神、財神，希望福德正神可以持續給爐下眾子弟福氣與財運。