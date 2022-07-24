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亞太中華醫學世界聯合會、若昶家庭關懷協會　嘉義偏鄉義診

▲▼ 亞太中華醫學世界聯合會與台中市若昶家庭關懷協會攜手走入偏鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲ 亞太中華醫學世界聯合會與台中市若昶家庭關懷協會攜手走入偏鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

社團法人亞太中華醫學世界聯合會APCMGU自2016年致力於新南向醫療義診服務，多次飛往柬埔寨，已舉辦22次義診，幫助柬埔寨金邊、茶焦、磅湛、柴楨等地的偏鄉5000多名居民，將台灣精湛的醫療技術帶到海外偏鄉地區，並為台灣建立國民外交。

這兩年受到國際疫情的影響，醫療義診改在國內偏鄉，2020年7月24日在竹東、8月30日在嘉義六腳、10月24日在宜蘭舉辦醫療無國界-台灣巡迴義診。

▲▼ 亞太中華醫學世界聯合會與台中市若昶家庭關懷協會攜手走入偏鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

原定4月9日在嘉義縣東石鄉大型義診暨講座，醫療陣容有長庚胸腔內科、台中慈濟外科部、成大骨科、澄清醫院急診科及朴子醫院中醫科主任級醫師和中醫、骨科、小兒科、家醫科、婦產科、牙醫院長級醫師來為民眾看診。六校(台科大、高科大、聯合大學、北科大、中台科大)校友會等15個合辦單位，其中有天主教輔仁中學及台中市新民中學和中國醫藥大學的學生志工160位多位報名。

考量疫情，延到7月23日並改為公益捐贈活動，持續發揚人道救援精神，送防疫物資到東石先天宮，APCMGU捐贈食品級「康冠福元錠」500盒，從事偏遠醫療服務20多年本會常務理事，嘉義縣牙醫師公會張世諴理事長捐贈150包白米給當地關懷戶。

▲▼ 亞太中華醫學世界聯合會與台中市若昶家庭關懷協會攜手走入偏鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

合辦單位「台中市若昶家庭關懷協會」陳若妍理事長率領常務監事及多位理事熱血參與並捐贈62床高級棉被給當地低收入戶。東石鄉公所及村長聯誼會戴慶堂會長共同邀請26位村長代表接受捐贈。

合辦單位朴子醫院中醫科主任李昌諴醫師則邀請長生學嘉義服務處嘉義市蘇振生理事長及嘉義縣鄭權宏理事長率領近20位的工作人員，為與會人士安排了養生保健的長生學介紹與調整體驗活動共襄盛舉。

▲▼ 亞太中華醫學世界聯合會與台中市若昶家庭關懷協會攜手走入偏鄉 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府及東石鄉公所為感謝亞太中華醫學世界聯合會至東石先天宮辦理公益捐贈，至現場致贈感謝狀。感謝此次參與的15個單位及10位醫事人員：全台最資深的呼吸治療師北醫江玲玲教授、朴子醫院眼科主治醫師賴麗如博士、成大醫院骨科部主治醫師楊岱樺博士、長庚科大嘉義分部呼吸照護系陳慧秦博士、亞太中華醫學世界聯合會理事利宜珈院長、丁丁連鎖藥局陳貽芳藥師、陳淑蕙專科護理師及天主教輔仁中學李國榮校長、全國家長會長聯盟潘品睿榮譽理事長、國立高雄科技大學中區校友會白崇賢副會長等20多名志工代表各合辦單位出席。

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