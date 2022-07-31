美國又一州進入緊急狀態　原因與水有關！拉斯維加斯受威脅

▲美國新墨西哥州長葛里向（Lujan Grisham）。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／編譯

美國近來內憂不斷，舊金山、紐約州宣布進入猴痘緊急狀態，加州因野火宣布部分地區緊急狀態，肯塔基州降下史詩級暴雨致數十死的災情，讓總統拜登宣布重大災難狀態。如今新墨西哥州州長也宣布進入緊急狀態，原因是該州東北部城市、聖米格爾郡最大城拉斯維加斯（Las Vegas ）飲用水供應受到失控野火威脅。

紐約時報報導，新墨西哥州長葛里向（Lujan Grisham）29日宣布，該州人口約1.3萬的東北部城市拉斯維加斯進入緊急狀態，儘管現階段飲用水仍安全，但供應量只剩下2個月。造成此狀況的原因與當地爆發的野火有關。此處的拉斯維加斯城市並非內華達州賭城拉斯維加斯，賭城人口超過60萬。

這座城市主要飲用水源來自加利納斯河（The Gallinas River），但今年上半年受到「隱士峰／小牛谷」（Hermit Peak/Calf Canyon）野火蔓延影響，現在被大火灰燼等物質覆蓋。這場大火於4月時爆發，因美國森林局為了清除灌木叢與小型樹木所進行的焚燒行動失控，在強風助長火勢之下，數周後更與另場野火合併，形成該州有史以來最大規模的野火，總計燒毀約34.1萬英畝的土地，火勢已獲控制。

▲新墨西哥州爆發的大規模野火，就連衛星也能拍到。（資料照／路透）

葛里向透過聲明表示，美國森林局今年早些時候規劃的焚燒行動對新墨西哥州社區造成不可估量的破壞，當局將持續進一切努力協助聖米格爾郡（San Miguel County）的民眾，防止野火造成更多損失。

葛里向發布的行政命令將提供225萬美元（約新台幣6797萬元）的資金，用於協助當地政府採取緊急措施，幫助當局營運臨時系統，讓該市能夠從斯托里湖（Storrie Lake）取水，代替加利納斯河。

▼新墨西哥州今年上半年爆發野火，天空被染成一片橘色。（圖／路透）