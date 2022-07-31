不是哈根達斯！冰淇淋霸主是誰　內行激推「2神物」

▲誰是冰淇淋霸主？話題引發網友熱烈討論。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

熱到爆！台灣各地近日晴朗酷熱，部分地區的極端高溫更挑戰該地最高溫紀錄，這個時候，就是要來一桶透心涼冰品狂嗑解暑氣。市面上冰淇淋品牌眾多，該如何選擇？對此，就有網友好奇發問「除哈根達斯外，好吃的冰淇淋？」

有網友日前在批踢踢 WomenTalk板上發文表示，知名名牌哈根達斯（Haagen-Dazs）雖然美味但價格過高，因此好奇發問，「除了哈根達斯外，請問大家有推薦的冰淇淋嗎？」

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貼文曝光後，立刻引起網友熱烈討論「好像很少品牌可以勝過哈根」、「杜老爺曠世奇派」、「最近迷上義式冰淇淋店的開心果冰淇淋，好吃到爆」、「酷聖石的鐵觀音」、「杜老爺的巧克力還不錯」、「義美黑炫風」、「當然是cold stone」。

其中，最多網友推薦「莫凡彼冰淇淋（Mövenpick）」、「31冰淇淋（31 Baskin Robbins）」2品牌，紛紛留言激推「愛莫凡彼」、「莫凡彼很滑順」、「莫凡彼，沒有之一」、「莫凡彼其實也蠻好吃的」、「推31，好吃多了」、「我31信徒，莫凡彼的藍莓起司蛋糕口味也滿好吃」、「31推推」。