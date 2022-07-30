19歲女大生凌晨驚醒　「床上濕濕的」勸1句！竟釣出一排過來人

▲原PO睡醒發現床濕濕的。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人小時候都有尿床的經驗，但長大了還是會發生嗎？一名女大生表示，前幾天睡到一半突然驚醒，發現床上竟然「濕濕的」，仔細一看才驚覺自己尿床了，仔細回想睡覺前的狀況，猜測應該是睡前喝太多水加上太累，才會出現這樣的狀況。沒想到文章曝光後，竟意外釣出不少長大後也曾尿床過的網友。

「19歲的我竟然尿床了！」原PO在「Dcard」發文表示，她週一到週五都要上班，前陣子週末還和朋友約出去玩2天1夜，幾乎都到晚上2、3點才睡覺，沒有好好休息。沒想到某天早上5點突然驚醒，就發現床上濕濕的，原以為是生理期來血崩，結果開燈一看才發現是尿床了。

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隨後原PO默默把床單和保潔墊都換掉，「小時候尿床根本不會這樣自己處理，一瞬間覺得自己長大了」。之後她回想睡前的狀況，猜測可能是因為睡前喝了超過500ml的水，加上太累了，才會不小心尿床，因此提醒大家，「好啦，大家晚上睡覺前不要喝太多水 」。

▲原PO呼籲大家睡前別喝太多水。（示意圖／記者李佳蓉攝）

沒想到文章一出釣出不少過來人，表示「我20歲尿床過，我直接嚇死，以為我有什麼病」、「我跟你的狀況一樣…巧的是今天早上我也尿床，尿了一些就嚇醒了，也差不多5點多」、「我4月也尿床了，我男朋友很認命起來幫我整理，謝謝他，現在每天睡覺前一定要去尿尿」、「沒事啦，我21歲的時候也尿床，我夢到我在上廁所了，我就上了」、「19歲算什麼，去年年底24歲的我在男友家尿床，清理證物時還被男友阿嬤發現，當下被打一下屁股之外，還被笑到現在」。