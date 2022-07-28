男友單獨揪3女「玩3天2夜」！妹子一聽崩潰　網狂勸：快逃

▲男友要和3個女生過夜。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者朱祖儀／綜合報導

雖然不應該限制另一半的交友空間，但還是應該適時避嫌。一名女網友表示，男友最近要去台中過夜，不過對象卻是3個女性朋友，讓她很在意，但又不想嚴格限制對方的交友空間，不知道要怎麼處理這個問題，因此PO文求助。不少網友看到後紛紛勸「放生吧！」

原PO在「Dcard」發文表示，男友暑假打算要和3個女生一起去台中玩3天2夜，她聽到後覺得很在意，問說「為什麼只有你一個男生，不約其他共同男性好友」，對方回應「因為跟男生處不來，一個男生朋友跟女生吵架，所以沒辦法來」，還強調那些女性朋友都很男生，所以不用太擔心。男友也有問要不要一起去，但因為家裡的關係，她沒辦法和朋友一起出去過夜。

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▲男友和別人過夜，讓原PO很在意。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO也說，男友告知當下雖然是用詢問的口氣，但其實早就已經決定要去了，對方交往前也有說，交了女友後仍會和異性朋友出去，「如果是吃飯這種我可以接受，結果是這種出去過夜的行程」，讓她相當頭痛，不想限制對方的交友圈，可是也不希望對方和別人過夜，不知道該怎麼處理這個問題。

不少人看到PO文後，紛紛留言表示「有異性朋友還好，但不會避嫌等於比較愛自己，不太在意你的感受欸，我比你男友更不捨得你受委屈」、「通融這次，以後還會有無數次，快逃」、「我覺得你不舒服就要強勢一點表明耶，不然也是自己心裡難受而已，就算真的只是朋友，也要懂得避嫌，不是說不能跟異性交朋友，是該有的界線還是要分清楚，我覺得這是很基本的事情」、「堅持要去還要過夜真的很誇張，他到底在想什麼」。