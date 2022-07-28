　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

▲▼ 謝國樑首發教育政見 。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲謝國樑首發教育政見。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑今（28）日公布基隆教育政策首部曲，希望未來能「導入國際成功教學模式」，讓基隆學生與世界接軌，培養學生「多元學習」的核心素養與探索興趣。同時，對於少子女化導致閒置校舍的問題，也提出「閒置校舍創新變身」政見，將以長照、青年就業、幼兒托育、身障庇護四個面向，作為長遠的規劃，將閒置的資源發揮出最大的價值。

謝國樑表示，孩子的教育問題，一直是基隆市民最關心的事項，根據天下雜誌評比，基隆市文教力更是「非六都中倒數第二」，基隆孩子的教育狀態是當務之急，因此今日提出教育政策三部曲中的第一部曲，就是希望未來擔任市長後能改善並提升基隆市的文教力，進而讓基隆的孩子能接軌國際。

▲▼ 謝國樑首發教育政見 。（圖／謝國樑辦公室提供）

謝國樑提到，現今全球化促成社會、經濟與科技的快速變遷，人才的培育需具備更彈性的思維，基隆必須要全面的導入國際上成功的教學模式。所以「導入國際知名教學方法」的政策主張，就是落實「學習權」取代傳統「受教權」的思維、並同時發展「適性專題開發潛能，創造獨特性發展」，讓基隆和國際上好的教育品牌合作，找到適合台灣教育體制的平衡點並導入新式教學系統。

謝國樑指出，受少子女化衝擊，基隆各地逐漸面臨招生不足，即將面臨轉型的學校，包含設立於三坑的尚智國小、深澳國小等，衍生出包含校舍空間用地的利用與校舍管理問題。

▲▼ 謝國樑首發教育政見 。（圖／謝國樑辦公室提供）

謝國樑也提出「閒置校舍創新變身」四大項措施，第一項，將要解決長照問題與創造銀髮俱樂部，除導入如長照、日照中心系統之外，將結合醫療、居家照護、超級商場、系列活動等。第二項，將規劃以青年創業、青年交流為主軸，成立青創育成空間、個人工作室與策展空間。第三項，將利用餘裕教室設立「公共托育中心、公共親子中心」、 辦理多元學習情境語文故事屋及設立非營立幼兒園等，並辦理托育服務及社區親子服務。第四項，成立身心障「小作手庇護工坊」，預計提供身障團體學習用途與庇護工坊空間。

▲▼ 謝國樑首發教育政見 。（圖／謝國樑辦公室提供）

謝國樑強調，孩子的教育不能等，未來當選後將會在基隆要導入好的國際教育品牌機構，不分公私立學校，都要推行用先進的國際知名教學方法與世界接軌，培養學生「多元學習」的核心素養與探索興趣。同時，對於閒置校舍的問題，將以長照、青年就業、幼兒托育、身障庇護四個面向，作為長遠的規劃，幫助青年創業的同時，也能增進基隆市民的社會福利，將閒置的資源發揮出最大的價值。

▲▼ 謝國樑首發教育政見 。（圖／謝國樑辦公室提供）
 

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光
20多歲時尚妹吃霸王餐！　大嗑文華東方2.7萬付不出開溜
托嬰中心3月大女嬰呼吸中止　缺氧30分鐘死亡
剝皮店海削酒客賺千萬！清一色女大生　紅牌兼賣原味內褲月收10
快訊／潤泰雙雄改會計計算方式！　採公允價值
快訊／偷拍性愛片！　陸軍航特部少校遭憲警入營拘提
快訊／午後雷雨來了！　6縣市「大雨特報」
快訊／柯以柔終於離婚成功！　等4年半「配偶欄空了」
擔心上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

鄭寶清肯定余正煌勇氣　「涉嫌抄襲論文者應出面接受調查」

柯志恩批城中城、恩恩案媒體雙標　李雨蓁反轟：不問是非的護航

專技人員高考7月30日起登場　中醫師考試明年採電腦化測試

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

矢板明夫預言「裴洛西會訪台」　直言：來不來對台灣都是加分

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

銓敘部修正公保失能給付標準　刪除女性生殖失能年齡限制

鄭寶清肯定余正煌勇氣　「涉嫌抄襲論文者應出面接受調查」

柯志恩批城中城、恩恩案媒體雙標　李雨蓁反轟：不問是非的護航

專技人員高考7月30日起登場　中醫師考試明年採電腦化測試

張嘉郡女兒小名「小桃寶」　老公曝由來...親友以為太會買

是否擔心頂頭上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

矢板明夫預言「裴洛西會訪台」　直言：來不來對台灣都是加分

快訊／林智堅堅持論文「原創」　余正煌律師：政治上是、學術上絕不是

跟綠色說再見！　雪碧將全面改成「透明瓶身」　背後原因曝光

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光：須搭配復健追蹤

新竹球場害林哲瑄肩傷開刀　改善小組今拍板4大改善方向

楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

先探／反彈劇本第二章 萬五初上

成精了！萌汪打翻水超緊張　叼抹布「頭手並用」狂擦地

政治熱門新聞

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

快訊／蘇煥智要選台北市長！　2022首都之戰5人要搶位

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

他才喊「林智堅政治生命結束」　余正煌隔日就發聲明了

「民進黨再過2週真的完蛋」　前綠委曝余正煌聲明衝擊

快訊／潘懷宗詐領助理費今解職　陳賢蔚遞補

快訊／余正煌：到現在都沒看過林智堅論文　不知道他寫什麼也懶得去看

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

竹市民調林耕仁26%領先　勝負關鍵曝

ET即時民調／林智堅遭論文、棒球場夾擊　民進黨會「換堅」嗎？

快訊／到底誰抄誰？　林智堅競辦曝3證據：絕對是原創

林靜儀遭爆4個月還490萬房貸　無奈吐內幕

雙城論壇95萬柯文哲買單？　陳佩琪亮出自家存款：放桌上有需要隨時拿

對陳時中也失望！呱吉嘆「職業道德」遇到長輩與選票都會轉彎

更多熱門

相關新聞

遭值勤救護車撞上　基隆女騎士腦出血昏迷

遭值勤救護車撞上　基隆女騎士腦出血昏迷

基隆26日晚間7時許發生救護車與機車女騎士碰撞意外！當時救護車載著病患前往醫院，右轉時卻撞上騎車直行的55歲連姓婦人，意識不清緊急送醫，至今仍在昏迷中。至於肇事原因還有警方調查釐清。

基隆曾險破產　蔡適應批謝國樑發1萬染疫金：不符合財政預算規模

基隆曾險破產　蔡適應批謝國樑發1萬染疫金：不符合財政預算規模

基隆專責病房收治41人　林右昌：空床率48.1%

基隆專責病房收治41人　林右昌：空床率48.1%

謝國樑赴美　成功爭取喬治亞理工學院來台設產學中心

謝國樑赴美　成功爭取喬治亞理工學院來台設產學中心

基隆小貨車過高卡涵洞　輪胎洩氣也沒用

基隆小貨車過高卡涵洞　輪胎洩氣也沒用

關鍵字：

謝國樑基隆

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面