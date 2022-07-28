謝國樑首發教育政見　導入新教學方法、閒置校舍4大創新變身

▲謝國樑首發教育政見。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨基隆市長參選人謝國樑今（28）日公布基隆教育政策首部曲，希望未來能「導入國際成功教學模式」，讓基隆學生與世界接軌，培養學生「多元學習」的核心素養與探索興趣。同時，對於少子女化導致閒置校舍的問題，也提出「閒置校舍創新變身」政見，將以長照、青年就業、幼兒托育、身障庇護四個面向，作為長遠的規劃，將閒置的資源發揮出最大的價值。

謝國樑表示，孩子的教育問題，一直是基隆市民最關心的事項，根據天下雜誌評比，基隆市文教力更是「非六都中倒數第二」，基隆孩子的教育狀態是當務之急，因此今日提出教育政策三部曲中的第一部曲，就是希望未來擔任市長後能改善並提升基隆市的文教力，進而讓基隆的孩子能接軌國際。

謝國樑提到，現今全球化促成社會、經濟與科技的快速變遷，人才的培育需具備更彈性的思維，基隆必須要全面的導入國際上成功的教學模式。所以「導入國際知名教學方法」的政策主張，就是落實「學習權」取代傳統「受教權」的思維、並同時發展「適性專題開發潛能，創造獨特性發展」，讓基隆和國際上好的教育品牌合作，找到適合台灣教育體制的平衡點並導入新式教學系統。

謝國樑指出，受少子女化衝擊，基隆各地逐漸面臨招生不足，即將面臨轉型的學校，包含設立於三坑的尚智國小、深澳國小等，衍生出包含校舍空間用地的利用與校舍管理問題。

謝國樑也提出「閒置校舍創新變身」四大項措施，第一項，將要解決長照問題與創造銀髮俱樂部，除導入如長照、日照中心系統之外，將結合醫療、居家照護、超級商場、系列活動等。第二項，將規劃以青年創業、青年交流為主軸，成立青創育成空間、個人工作室與策展空間。第三項，將利用餘裕教室設立「公共托育中心、公共親子中心」、 辦理多元學習情境語文故事屋及設立非營立幼兒園等，並辦理托育服務及社區親子服務。第四項，成立身心障「小作手庇護工坊」，預計提供身障團體學習用途與庇護工坊空間。

謝國樑強調，孩子的教育不能等，未來當選後將會在基隆要導入好的國際教育品牌機構，不分公私立學校，都要推行用先進的國際知名教學方法與世界接軌，培養學生「多元學習」的核心素養與探索興趣。同時，對於閒置校舍的問題，將以長照、青年就業、幼兒托育、身障庇護四個面向，作為長遠的規劃，幫助青年創業的同時，也能增進基隆市民的社會福利，將閒置的資源發揮出最大的價值。



