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借錢不成朝心臟「一槍斃命」！南投兄弟檔4h被捕　法官重判23年

▲南投埔里大年初二發生一對王姓兄弟檔借錢不成開槍殺人案。（圖／資料照片）

▲南投去年大年初二一對王姓兄弟因賭輸錢，又借不到錢，回家拿槍返回賭場，向眾人噴灑辣椒水後，又對劉姓友人近距離開槍，劉男一槍斃命。（圖／資料照片）

記者郭玗潔／南投報導

南投縣埔里鎮去年大年初二發生一起槍擊案，王姓兄弟檔因在賭場上輸光錢，向友向劉姓友人借錢又遭拒絕，憤而回家拿槍再返回賭場，由弟弟直接擊斃劉男，並劫走劉男身上10餘萬現金，警方在案發後4個多小時火速逮到王姓兄弟檔，南投地院法官依強盜殺人等罪名，分別判處哥哥有期徒刑9年，弟弟有期徒刑23年。

據了解，27歲王主文和25歲王天理兄弟2人，與死者劉男彼此認識，大年初二大夥一同在一民宅聚賭，因兄弟倆把錢輸光，懷疑有人詐賭，找劉男借錢又被拒絕，憤而回家拿槍返回現場，由哥哥先在現場噴灑辣椒水驅趕賭客，趁機拿走賭桌上的3萬元現金，2人又圍毆奔逃到街上劉男，再由弟弟朝劉男左胸近距離開槍，並搶走劉男身上的10萬元，劉男中彈送醫不治，警方迅速在4小時後，先後逮捕兄弟檔，並起出作案手槍，訊後依殺人及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送地檢偵辦。

當時還有傳言指出，槍支是王姓兄弟檔父親買給孩子「防身」，對此警方低調不願證實。但據傳，王姓兄弟擁槍多年，平時將槍藏在田裡，有事就亮槍防身，警方曾一度前往持搜索票尋找卻未果，未料竟發生憾事。

此案經南投地院審理，弟弟王天理依攜帶非制式手槍罪、強盜殺人罪，合併應執行23年，哥哥王主文犯共同強盜致死罪，判處有期徒刑9年。

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